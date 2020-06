S&P: “La fiducia dei consumatori è la chiave del recupero della Cina”

L'economia della Cina sta guarendo e la maggior parte degli indicatori si sta muovendo nella giusta direzione. Tuttavia, ci sono segnali che la fiducia del settore privato rimane eccezionalmente fragile, nel migliore dei casi. Questo è cruciale per la ripresa, perché la domanda trainata dagli stimoli deve passare al settore privato se si vuole che la ripresa riprenda e si mantenga fino al 2021. Questo secondo un articolo di S&P Global Ratings pubblicato oggi, intitolato "The China Confidence Game".

"Le famiglie cinesi hanno subito un forte shock sul reddito nel primo trimestre e, insieme alla prova che la battaglia contro Covid-19 non è ancora finita, i consumatori rimangono cauti", ha detto Shaun Roache, il capo economista dell'Asia-Pacifico di S&P Global Ratings. I dati dell' indagine sulle famiglie del primo trimestre del 2020 indicano che i redditi disponibili urbani sono aumentati solo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

"I consumatori cinesi potrebbero preoccuparsi maggiormente del livello e della volatilità del loro reddito futuro, data l'esperienza di Covid-19". Potrebbero anche diventare più avversi al rischio, soprattutto se si preoccupano di cadere attraverso buchi nelle reti di sicurezza sociale", ha osservato il signor Roache. "Di conseguenza, il risparmio potrebbe aumentare e rimanere relativamente alto, il che significherebbe una minore spesa e una ripresa più lenta".

La buona notizia è che i posti di lavoro e la sicurezza del reddito sono le priorità principali per i responsabili politici di quest'anno. Gran parte di questo sforzo sarà realizzato dai governi locali e questo è uno dei motivi dell'aumento dei trasferimenti dal governo centrale alle province, ai comuni e alle contee quest'anno.

Un umore prudente può essere prolungato dalla scoperta di un nuovo cluster Covid-19 al mercato alimentare all'ingrosso di Pechino Xinfadi. "Il numero di nuove infezioni, finora, non è particolarmente elevato, ma la sua rapida diffusione geografica - con casi collegati segnalati in tutta la città e persino nella provincia del Sichuan a 2.000 chilometri di distanza - è un promemoria che il successo iniziale nel contenimento non garantisce la scomparsa del virus", ha detto il signor Roache. Le autorità di Pechino metteranno ora alla prova il loro sistema di tracciamento dei contatti e anche se il cluster può essere isolato rapidamente, il parallelismo con il modo in cui l'epidemia di Wuhan, iniziata anche in un nuovo mercato, può influenzare il comportamento per un certo tempo.

Sia la pandemia che la fiducia del settore privato determineranno la forma della ripresa della Cina. Il signor Roache ha osservato che, "supponendo che un vaccino arrivi ad un certo punto l'anno prossimo, pensiamo ancora che una U relativamente ripida sia molto probabile in quanto gli stimoli stimolano l'attività quest'anno prima di passare ad un settore privato più fiducioso nel 2021". S&P Global Ratings prevede che la Cina crescerà del 5,5% nella seconda metà del 2020 e del 7,4% per tutto il 2021.

Se la fiducia non migliorerà, forse a causa di epidemie intermittenti di Covid-19, il risparmio del settore privato rimarrà elevato. Ciò potrebbe significare che i responsabili politici applicheranno maggiori stimoli per un periodo più lungo fino a quando i consumatori cinesi non saranno di nuovo pronti a prendere l'iniziativa.