Qantas, triste centesimo compleanno6mila licenziamenti e 100 aerei a terra

Il taglio di 6mila posti di lavoro, la messa a terra per un anno di almeno 100 aeromobili, in gran parte impegnati sulle rotte internazionali, mentre restano ancora 15 mila i dipendenti in sospensione forzata. Non è così che Qantas avrebbe voluto celebrare i suoi 100 anni, ma la crisi pandemica ha colpito duro tutte le compagnie aeree mondiali, e l’Australia non fa eccezione. «È necessario riposizionarsi in vista di diversi anni in cui le entrate saranno molto più basse. Ciò significa diventare una compagnia aerea più piccola nel breve termine» ha affermato l'amministratore delegato del gruppo Qantas Alan Joyce. La compagnia aerea punta a ridurre i costi di 15 miliardi di dollari australiani (10,3 miliardi di dollari) nei prossimi tre anni. «La maggior parte delle compagnie aeree dovrà ristrutturare per sopravvivere, riusciranno a farcela quelle più snelle e più competitive» ha aggiunto Joyce. Il gruppo, che possiede Qantas e la compagnia aerea di bilancio Jetstar, aveva fermato i due terzi della sua forza lavoro di 29mila dipendenti a marzo: di questi si prevede che circa 8mila torneranno in attività prima di agosto. Qantas ha operato solo al cinque per cento della sua capacità pre-coronavirus e aumenterà le attività fino al 15 per cento nei prossimi mesi con l'allentamento delle restrizioni correlate a Covid-19. Al momento la compagnia ha cancellato tutti i voli internazionali fino alla fine di ottobre, ad eccezione dei servizi per la Nuova Zelanda.