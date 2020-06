Oltre al test sierologico c'è pure quello del Tribunale

No, non è facile fare impresa in Italia. Diasorin, la multinazionale di Saluggia che è impegnata a mettere a punto un kit per la diagnosi rapida del Covid-19 basato sulla saliva, dovrà sottoporsi al test della carta bollata dei Tribunali. Intendiamoci, anche ai tempi del coronavirus valgono per tutti le stesse regole. E in un mondo affetto dal morbo del protezionismo non ci si può lamentare se lo Stato, a sorpresa, ha deciso di privilegiare l’offerta del test sierologici dell’americana Abbott rispetto a quello Diasorin. Niente da eccepire, vista la qualità garantita dalla multinazionale Usa che, per giunta, ha fornito gratis 150 mila kit battendo così sul filo di lana il prodotto della società italiana, l’unico concorrente sopravvissuto ad una gara che, in fase preliminare, ha coinvolto settanta aziende.

Diasorin ha accettato, per quel che se ne sa, il verdetto senza troppi mugugni. Anche perché i vertici della biotech piemontese avevano ben altre ragioni per festeggiare: il via libera della Food and Drug Administration americana alla commercializzazione del test messo a punto in collaborazione con il Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo. Le autorità del Barda (che sta per Biomedical Advanced Research and Development Authority) hanno concesso finanziamenti per rendere il test disponibile sul territorio Usa. La proposta Diasorin ha ottenuto, peraltro, anche il gradimento di altri Paesi, dal Belgio alla Germania che hanno adottato la soluzione italiana che ha il pregio della rapidità. Estremamente preziosa in tempi di emergenza sanitaria.

Fare impresa in Italia è davvero difficile... specie perché la giustizia amministrativa arriverà comunque quando il problema sarà superato

Inoltre, come avevano immediatamente notato gli analisti di Mediobanca Securities, Diasorin poteva (può) contare su altre commesse con la prospettiva di generare circa 90 milioni di ricavi nel 2020. Grazie soprattutto alla fornitura per la Lombardia. Ma qui le cose si complicano. La Procura di Milano ha avviato un’indagine sull’affidamento diretto da parte del sistema sanitario lombardo sulla base di un esposto di un concorrente. Le motivazioni? Non sarebbe stato rispettato il principio di concorrenza e, per giunta, l’accordo tra Diasorin ed il Policlinico di Pavia avrebbe dovuto essere preceduto da una gara pubblica. Di conseguenza, pur non avendo concesso i giudici una sospensiva dell’accordo, la materia dovrà essere vagliata da un organo amministrativo collegiale. Insomma, altra carta bollata. Ovvero altri ritardi ed un intralcio di non poco conto in un momento di massima mobilitazione nella battaglia contro il Covid -19. Ed una cosa sola è sicura: la giustizia amministrativa arriverà comunque quando il problema sarà superato. Ma era proprio necessario dar retta all’esposto?

«Noi contestiamo l’origine dell’accordo tra il San Matteo e la Diasorin perché è un accordo che prevede il trasferimento dei risultati ottenuti dal nosocomio alla multinazionale, che poi produce i kit su scala mondiale, assegnando poi le royalties», spiega uno dei due legali del ricorrente, la Techno Genetics di Lodi. Ma chi c’è dietro questa società? Si tratta, sorpresa, di una joint venture con una società cinese. Per carità, è più che legittimo ricorrere al magistrato, anche se l’uso (e l’abuso) della via giudiziaria sembra una caratteristica tipica del Bel Paese. E poi, al di là del merito della vicenda, su cui è davvero arduo pronunciarsi non si può non rilevare lo strano destino dell’azienda di Saluggia: battuta dagli americani a Roma, insidiata dai cinesi a Milano. Sì, è davvero difficile fare impresa e tantomeno ricerca nel Bel Paese.

L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'Italia