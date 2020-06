Il virus impatta anche sui rapporti tra fisco e imprese

L’emergenza sanitaria, e conseguentemente economica, scatenata dalla rapida diffusione del Covid-19 ha spinto la maggior parte dei governi ad adottare misure di contenimento (cd. lockdown), chiudendo (o riducendo notevolmente) gli impianti produttivi, limitando gli spostamenti e obbligando i cittadini a severi e prolungati periodi di quarantena. Questa situazione, del tutto inedita, sta sollevando molte questioni di natura fiscale e contabile. Gli imprenditori, le imprese, e numerosi gruppi multinazionali si confrontano, infatti, con la necessità di dover repentinamente:

• adeguare le transfer pricing policies finora adottate, al mutato contesto economico;

• attivare le pratiche cd. di smart working, evitando, al contempo, i rischi correlati al tema della stabile organizzazione.

Crisi economica e transfer pricing policies

In un mondo globalizzato, i cambiamenti della realtà economica che investono un singolo Paese generano una serie indeterminabile di conseguenze sulle catene del valore globali e sulla redditività, nella maggior parte dei settori industriali.

Poiché a seguito della flessione dei mercati è possibile che le Amministrazioni finanziarie prestino maggiore attenzione alle società svolgenti attività transfrontaliere, con riferimento alla tematica dei prezzi di trasferimento è importante che i gruppi multinazionali adeguino le transfer pricing policies finora adottate alle attuali circostanze economiche straordinarie, affinché (anche in questo contesto) siano conformi all’arm’s length principle.

Per tale ragione, è evidente l’importanza di predisporre un’idonea documentazione in grado di supportare i risultati conseguiti attraverso comparables data che riflettano le effettive (mutate) condizioni economiche. Parimenti, è necessario che le imprese valutino l’opportunità di apportare i corretti transfer pricing adjustments affinché giustifichino la repentina riassegnazione di funzioni, attività e rischi all’interno del gruppo multinazionale.



Smart working e stabile organizzazione

A causa delle restrizioni imposte agli spostamenti, entro e fuori i confini nazionali, molte imprese coinvolte in operazioni cross-border hanno:

• registrato numerose difficoltà nel gestire i rapporti di lavoro con i dipendenti frontalieri che a causa delle nuove restrizioni non possono fare ritorno nel Paese di residenza;

• avviato il cd. smart working, di fatto spostando momentaneamente la sede di lavoro dei propri dipendenti presso il loro domicilio.

Invero, questa situazione apre numerosi quesiti in materia di stabile organizzazione. A tal riguardo, l’Ocse il 3 aprile 2020 ha pubblicato un documento “Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the Covid-19” attraverso il quale intende fare chiarezza sugli eventuali profili di rischio relativi alla possibilità che il luogo da cui opera il dipendente possa integrare il regime della stabile organizzazione (soprattutto personale, da agente dipendente).

In via preliminare si deve escludere che la condizione lavorativa svolta presso il cd. home office possa essere sufficiente ad integrare i presupposti della stabile organizzazione, poiché siffatta modalità lavorativa, oltre a non integrare i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, è del tutto temporanea ed è attuata per ottemperare alle restrizioni imposte dai governi.

Pertanto, nonostante la straordinarietà del periodo dovuta all’epidemia, è opportuno che le imprese evitino di adottare strategie diverse da quelle che verrebbero prese in condizioni di normalità.



* Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente