Riparte l'export verso paesi extra UeA maggio crescita del 37,6% su aprile

Riparte l’export verso i paesi extra Ue a maggio: secondo dati Istat, l’aumento rispetto ad aprile è stato del 37,6%. Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, invece, la contrazione rimane marcata: meno 31%, ma in misura inferiore rispetto a quella fatta registrare ad aprile, quando il calo era stato del 44%. Il forte incremento su base mensile dell’export extra Ue è dovuto principalmente a beni strumentali (+62,9%), beni intermedi (+27,1%) e beni di consumo non durevoli (+24,9%). Molto elevato l’aumento per i beni di consumo durevoli (+188,9%) che, tuttavia, spiega solo per circa 4 punti percentuali il rialzo congiunturale dell’export. In calo l’energia (-28,9%). Per quanto riguarda la flessione su base annua, è più ampia per energia (-57,2%), beni di consumo durevoli (-53,1%) e beni strumentali (-36,1%). A calare in misura maggiore, sempre su base annua, è l’export verso paesi MERCOSUR (-51,7%), Turchia (-44,4%) e Giappone (-32,9%). Per quanto riguarda le importazioni da paesi extra Ue, si registra una lieve contrazione su base mensile (-2,4%), con diminuzioni congiunturali per quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, le più ampie per energia (-16,9%) e beni di consumo durevoli (-10,2%); in aumento soltanto gli acquisti di beni strumentali (+13,6%). Al netto dell’energia, l’import registra un lieve incremento (+0,3%). Su base annuale, il calo dell’import è del 26,9%, più ampio per energia (-51,3%), beni di consumo durevoli (-49,3%) e beni strumentali (-33,5%).