In Francia dopo il Covid-19 torna il virus della “colère”

“Une nouvelle ère”, Una nuova era. Così titolava a tutta pagina di Les Echos, il Sole-24Ore francese, lunedì 11 maggio, il giorno della ripartenza dopo due mesi pesantissimi di “confinement”, sullo sfondo di un’enorme fotografia dell’Arco di Trionfo con una mademoiselle parigina con regolare mascherina in primo piano.

Dispiace dirlo a un mese di distanza, ma quel titolo pieno di speranza s’è dimostrato sostanzialmente bugiardo. La speranza di un Paese nuovo, meno burocratico e meno giacobino, di una Nuova Era fatta di solidarietà sociale ma anche di impegno a lavorare di più per riconquistare il terreno perduto (la bilancia commerciale francese era tra le peggiori d’Europa già prima del Coronavirus) e rimettere un po’ in ordine la Maison France che ha chiuso i primi due mesi di epidemia con un crollo del 5,8% del Pil (una performance peggiore dell’Italia e della Spagna) e un esborso netto di 110miliardi di spesa pubblica aggiuntiva per sostenere disoccupati e cassintegrati (che porterà il rapporto debito/Pil oltre il 115% alla fine dell’anno, secondo le previsioni più ottimistiche); ecco, questa speranza è andata delusa. In una parola: la Francia ha dimostrato ancora una volta di essere il Paese delle passions tristes, pessimista e nevrastenico. Tant’è che sui giornali, nel discorso pubblico ma anche nei ragionamenti privati, è ritornata una parola che si pensava archiviata (almeno provvisoriamente): la colère. È tornata la colère, la rabbia, dei gilet gialli che hanno organizzato subito una manifestazione a Tolosa sabato 16 maggio, neanche una settimana dal déconfinement. Ed è tornata la colère della Ggt, la Cgil francese, che non ha perso tempo a mettersi di traverso e bloccare (con un pretesto, come si vedrà) la riapertura delle fabbriche. È accaduto a Sandouville, un paesino della Normandia che non ha altro che uno stabilmento Renault (con 1.900 operai) da cui escono i veicoli commerciali Trafic. Il caso è emblematico e va raccontato: segnala, infatti, come neanche il Covid-19 sia riuscito a modificare quelli che un politico d’altri tempi, Jean-Pierre Beregovoy, socialista mitterandiano, definiva “la preference française pour le chomage”. Come a dire: meglio a casa con lo stipendio pagato dalla cassa integrazione (il cosiddetto “chomage partiel” che fino a maggio ha interessato 12 milioni di lavoratori, tre volte di più che in Italia, e costato 26 miliardi di denaro pubblico) che in fabbrica o in ufficio. I fatti di Sandouville sono molto istruttivi in questo senso. Intanto ricordiamoci che la Renault è controllata dallo Stato francese al 15%, che ha ottenuto un prestito agevolato di 5 miliardi di euro nel quadro di un programma del Tesoro per rafforzare i cosiddetti “campioni nazionali” e che, dopo l’11 maggio, era prontissima a ripartire: aveva sanificato tutto, istruito il personale e convocato pure il Cse, Comité social et économique, la rappresentanza sindacale aziendale con la quale le imprese con almeno 11 dipendenti hanno, per legge, l’obbligo di negoziare i piani di sicurezza, anche quella sanitaria. La Cgt, che è il terzo sindacato del gruppo automobilistico (dopo la Cfdt, la Cisl francese, e la Cfe-Cgc, il sindacato dei quadri), ha chiesto al tribunale del lavoro di Le Havre di bloccare l’impianto di Sandouville solo perché non era stata convocata in qualità di membro del Cse con una lettera raccomandata, come prevede la legge, ma con una più sbrigativa mail. Il fatto scandaloso è che il Tribunale di Le Havre ha dato ragione alla Cgt e bloccato lo stabilimento normanno con una decisione che gli avvocati del lavoro consultati dai media francesi hanno giudicato très severe (toh!) e le altre organizzazioni sindacali addirittura incomprensibile visto che i sistemi di sicurezza sanitaria erano considerati da tutti i lavoratori più che adeguati. Altro che spirito di sacrificio e collaborazione tra imprese e lavoratori, “pour sortir de la crise” che è il mantra quotidiano di Bercy, il ministero dell’economia. Quando il viceministro incaricato della politica industriale Agnès Pannier-Runacher, una enarca prestata alla politica (macroniana), ha dichiarato che la proposta del presidente del Medef, la Confindustria francese, di “travailler 5-7 samedis pour rattrapper le retard”, lavorare qualche sabato in più per salvare il fatturato perduto, era da prendere in considerazione, è stata gentilmente invitata a soprassedere dal suo ministro, Bruno Le Marie e dallo stesso presidente Macron. Loro che sono politici smaliziati sanno, infatti, che la Nouvelle Ere è solo uno slogan, un titolo di giornale, e che la France d’antan, con i sindacati radicali e i Gilet gialli, è già lì in strada con le vecchie bandiere e i vecchi striscioni.