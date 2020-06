Ci piace/gli aiuti (quelli veri) arrivano dalla Sace

Tra gennaio e aprile gli impieghi deliberati da Sace sono passati da 2,6 a 5,9 miliardi di euro

Guardarsi attorno e trovare un punto d’appoggio: metaforicamente, al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è andata così, quando ha realizzato – su suggerimento dei suoi uffici – che la Sace (nela foto l’a.d. Pierfrancesco Latini), oltre al Mediocredito Centrale, poteva essere lo strumento giusto attraverso il quale fra transitare una buona parte dei finaziamenti per la ripresa garantiti dallo Stato. Cos non banale, non ovvia. Perché su tratta di strumenti due volte complicati: una prima volta, perché devono sottostare alle regole sul merito creditizio cui le banche direttamente coinvolte nelle varie operazioni si attendono; la seconda volta perché impegnato il patrimonio dello Stato quando verrà il momento dei rimborsi e le imprese affidate dovessero rivelarsi insolventi. Una complessità insieme operativa e istituzionale. Sta di fatto che tra gennaio e aprile scorso sono passati da 2,6 a 5,9 miliardi di euro gli impegni deliberati da Sace, segnando un incremento del 130% rispetto all’anno precedente, che si traducono in sostegno al business delle imprese italiane nei mercati esteri. Un trend di crescita, spiega la stessa società, confermato anche dal numero di operazioni supportate (+17%) e dal confronto mese su mese, con 700 milioni aggiuntivi realizzati tra aprile e marzo, nonostante la congiuntura economica. Ma il dato sensibile è anche un altro. E cioè che nonostante la contrazione dell’economia nazionale (l’ultimo Def parla di un Pil in calo del 9%), è in aumento anche il numero di imprese sostenute (+3% rispetto ad aprile 2019), in particolare del segmento delle Pmi, pari a oltre l’80% del totale delle aziende servite.