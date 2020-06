Dietro le quinte del “premio qualità”

Tira più un bollino di qualità che un carro di buoi. Chiedetelo a quelli di Chiquita, che nel 1963 ebbero la geniale intuizione di marchiare una per una le proprie banane con un piccolo adesivo blu, facendo passare il rivoluzionario messaggio della brandizzazione della frutta come sigillo e garanzia di qualità superiore. Per rafforzare l’idea, lo slogan che siglava le prime campagne in tv era infatti “L’etichetta fuori è sinonimo di qualità dentro”. Ma se – comprensibilmente – non trovate elegante attribuirvi da soli un bollino di qualità, potete sempre procurarvene uno. Basta un modesto investimento, nell’ordine di qualche migliaia di euro, per partecipare uno dei premi che vi consentiranno di fregiarvi – anzi, fregiare le confezioni dei vostri prodotti – del marchio di qualità assegnato da un panel laico di giudici imparziali.

Il primo riconoscimento da parte dei consumatori è nato in Francia 33 anni fa. In Italia è stato “importato” da Simonetta Flores (nella foto)

Non è un bollino blu come quello delle banane, ma rosso, quello due premi che, seppur non in diretta concorrenza fra loro, si spartiscono la medesima vasta platea dei brand che puntano al mass market: il Quality award e il Prodotto dell’anno... che in realtà si chiama Eletto prodotto dell’anno. A portare in Italia, nel 2005, il bollino rosso e bianco del simbolo conosciuto da oltre 30 anni e oggi presente in più di 40 Paesi nel mondo è stata la milanese Simonetta Flores, amministratore unico della Srl unipersonale Marketing e Innovazione Italia. «Il premio è nato 33 anni fa in Francia», racconta a Economy. «L’ho lanciato anche in Grecia nel 2007 e in Turchia l’anno successivo». L’Eletto, o meglio, gli eletti, sono i prodotti nuovi, o innovativi: nuova formula, nuova ricetta, buovo formato, nuovo packaging, nuova tecnologia, persino nuovi servizi, assicurativi, bancari, telefonici. Tranne alcool e tabacco, via libera a qualunque cosa, purché rappresenti una novità. A fine marzo, in una diretta streaming animata dal Milanese Imbruttito (al secolo Germano Lanzoni), sono stati consacrati come innovativi ben 60 prodotti candidati da 47 aziende, tra cui (in rigoroso ordine alfabetico) Aia, Angelini, Beurer, Monini, Bic, Callipo Gelateria, Coop Lombardia, Coswell, Epipoli, Equilibra, Ferrero, Italchimica, Italian Food, Kellogg’s, La Linea Verde, Latteria Montello, Leasys, Lindt & Sprungli, L’Oréal, Martini Alimentare, Moroni, Noberasco, Oknoplast, Poste Italiane, Postepay, Rimborso Passeggeri, Ritter Sport, Salumificio F.lli Beretta, Sc Johnson, Unicredit. «Ci siamo resi conto in anticipo che la situazione si stava evolvendo in favore della diffusione virus», spiega Simonetta Flores, «e non abbiamo voluto mancare l’opportunità di ricreare un evento fisico con più di 500 persone con cui festeggiamo di norma i prodotti elettri. Così, per mantenere vivo il rapporto tra aziende e premio, ci siamo inventati insieme a Mailander il digital day, con un social wall sulla nostra home page in cui abbiamo chiamato le aziende a postare. Volevamo dare anche un riscontro a tutti interlocutori del premio: non solo le aziende che si iscrivono e meritano un minimo di gratificazione, ma anche i nostri media partner, con un momento di visibilità per tutti». Eh già: perché in palio, oltre al diritto di fregiarsi del logo Eletto Prodotto dell’Anno per un anno, c’è anche la visibilità offerta durante tutto l’anno dal piano di comunicazione che coinvolge L’Economia del Corriere della Sera, Donna Moderna-Mediamond, Mark Up, Gdo Week, Daily Media, Distribuzione Moderna, Chef in Camicia, Shopfully, Catalina Marketing, Supermercato24, SupermallbyAvip, Carrefour Italia, Defi, Groupalia, Kuvut. «Il segreto del nostro successo è la trasparenza», sottolinea Simonetta Flores: «il premio è votato esclusivamente da 12mila consumatori attraverso una ricerca di mercato condotta da Iri, che è un istituto indipendente, oltre che autorevole. E i consumaotri si fidano degli altri consumatori: il volano è il passaparola». Trasparenza per trasparenza, Flores non ha alcuna difficoltà anche a parlare di vil pecunia: «Abbiamo due fee differenziate: una per le grandi imprese. Queste ultime pagano 5mila euro per ogni prodotto o servizio che candidano. Solo per ricevere la ricerca di mercato che include anche il posizionamento dei competitor pagherebbero di più. In caso elezione, poi, ci corrispondono 18mila euro per il diritto di utilizzo del logo per un anno in tutta propria comunicazione. Per le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore ai 50milioni di euro le cifre si abbassanno rispettivamente a 4mila e 15mila euro. Quest’anno hanno partecipato circa 160 prodotti presentati da 80-90 aziende». Facendo un conto spicciolo, si tratta, potenzialmente (è bene sottolinearlo) di circa 700mila euro solo per partecipare al primo step (la ricerca di mercato), più altri 900mila per i 60 prodotti vincitori, dato che l’iscrizione implica la partecipazione a tutte le fasi del Premio. Sulle cifre effettivamente in ballo, Simonetta Flores non si sbottona, ma sottolinea: «Abbiamo royalties da pagare al licenziatario». Se tante aziende scelgono di concorrere a Eletto prodotto dell’anno, c’è più di un motivo: «innanzitutto, il campione Quality che valuta i prodotti (ogni concorrente deve fornire 50 campioni all’organizzazione per il test, ndr – è blindato. Si tratta di poche persone in studi chiusi, che non vedono il pack». Quindi il prodotto viene valutato scevro da qualunque interferenza di marketing. Dopo essere stati validati dal comitato scientifico i prodotti e i servizi vengono suddivisi in categorie merceologiche, da un minimo di 2 a un massimo di 6 prodotti o servizi, per fare in modo che il consumatore si trovi di fronte a una scelta simile a quella che trova nei punti vendita o sul mercato. La ricerca viene condotta presso consumatori di differenti età, dai 15 ai 65 anni e oltre e l’’indagine on-line viene svolta da Iri su un campione statisticamente rappresentativo di individui nel rispetto dei parametri demografici della popolazione italiana. Per ogni categoria, viene eletto il prodotto o il servizio che ha ottenuto la media più alta tra questi i parametri dell’innovazione e della soddisfazione.

Un momento dell’assegnazione del Quality award (a destra il founder Antonio Decaro)

«L’88% dei consumatori conosce Eletto Prodotto dell’Anno e l’87% si fida del logo e il 71% dei consumatori preferisce acquistare un prodotto con il logo di Prodotto dell’Anno», continua Flores. Quanto alla performance del logo, un’analisi econometrica di Iri del 2018, realizzata proprio per isolare l’effetto del logo Eletto prodotto dell’anno, parla di un incremento del 6% nelle vendite delle zuppe fresche Dimmidisì, premiate nel 2016.

Entrambi i premi si basano su ricerche di mercato offerte ai partecipanti indipendentemente dal posizionamento nel concorso

E l’altro premio, il Quality award, che abbiamo citato all’inizio? In un certo senso nasce – cinque anni fa - da una costola del primo: «Ero direttore generale per Prodotto dell’anno a Lisbona», spiega Antonio Decaro, responsabile marketing del premio Quality Award di Marketing Consulting, anch’essa un’azienda individuale. «Il Premio Quality Award è l’unico riconoscimento italiano attribuito ai prodotti di qualità attraverso il giudizio dei consumatori. Ci differenziamo da Prodotto dell’anno per metodologia: loro premiano solo prodotti innovativi, noi anche prodotti evergreen. Noi utilizziamo la consumer analysis via web spogliando il prodotto dalla marca e nei test fisici il campione è composto da un target di consumo di riferimento della categoria merceologica. Ci appoggiamo sempre o a laboratori specializzati in analisi sensoriali privati che si attengono alle norme Iso, o a laboratori affiliati a università, in ogni caso a strutture con una grande capacità di testare prodotti». Da Caffè Borbone a Vino Tavernello, passando per la pasta Armando, Le Conserve della Nonna, le cialde Kimbo, le mousse Melinda, gli snack Pernigotti, i pesti siciliani Campo d’Oro, le caramelle Herbamella, ma anche i terricci Vigorplant, gli spazzolini elettrici Gum Powercare, i giochi per cani e gatti Trixie o la pasticceria per cani DoggyeBag, quest’anno sono stati premiate 42 aziende in oltre 70 categorie merceologiche. Le aziende si candidano spontaneamente e il premio viene attribuito in esclusiva ad un solo prodotto per categoria merceologica. La candidatura ha un costo fisso di 4mila euro che copre interamente il test di laboratorio con 300 user in target e il report dell’analisi quantitativa svolta. Se poi il test viene superato, si concorda un fee per l’uso del logo in base anche al supporto in comunicazione che Marketing Consulting offre al cliente premiato: spot Tv, campagna bus, stampa, radio, eccetera. «Tutti i premiati vengono supportati con azioni di comunicazione», conferma Antonio Decaro: «per esempio la campagna televisiva su La7, con i premiati a tutto schermo, poi sui bus a Milano, su Freccia, Italo, su Rds e poi tanto digital con direct email marketing, banner e articoli su Distribuzione Moderna e Food. Arriviamo fino a un massimo di 12mila euro, non oltre». Il ritorno sull’investimento? Secondo Marketing Consulting l’86% dei consumatori ritiene il messaggio del Quality award “forte e chiaro” e il 62% vede nel la presenza del marchio uno stimolo all’acquisto. «Il primo vantaggio, però» sottolinea Decaro, «è far testare il prodotto da un campione – non un panel – rappresentativo di un target di consumo di riferimento della categoria merceologica. Sempre più le aziende di grandi e anche di piccole dimensioni si avvicinano ad una metodologia di indagine come l’analisi sensoriale, per migliorare e rendere più efficiente il processo decisionale, lo sviluppo del prodotto e le azioni di marketing a supporto».