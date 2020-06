I primi 15 anni del terzo millennio hanno vissuto la coda lunga della rivoluzione digitale che da un lato ha modificato i comportamenti della società, dall’altro ha dato vita ai nuovi colossi dell’industria mondiale.

Tutti affondano le radici in un solido background di competenze tecnologiche e informatiche. Per decenni la competenza più richiesta dal mercato dei servizi è stata la capacità di creare software prima perfettamente funzionanti (competenze di sviluppo) ora perfettamente interagibili (competenze di ux) fra di loro. Oggi, con l’avvento del broadcast, dei social media, delle piattaforme di streaming e della sempre maggiore richiesta di contenuto capace di coinvolgere, emozionare e intrattenere, il mondo produttivo guarda con sempre maggiore interesse al mercato dei creativi.

Ma perché? Flussi di informazione online e offline che prevedono la produzione di contenuti multimediali hanno bisogno di un continuo workflow creativo e di produzione, capace di sfamare gli occhi delle persone in cerca di brand e di prodotti. Il prodotto oggi quindi deve essere per forza caratterizzato da un’elevato tasso di creatività per soddisfare l’utente. Per questo abbiamo ragione di credere che la creatività oggi sia la commodity che vale di più nel mercato dei servizi, specie nel nostro paese dove non è così diffusa come in altre parti. Non a caso citiamo, come case history, l’esperienza di un’eccellenza italiana, la Creostudios di Torino. Un fortunato e concreto esempio di questa crescita esponenziale del mercato della creatività di cui parliamo.

Portare la creatività al centro dei propri flussi di lavoro può rivelarsi un fattore e un asset vincente ma solo se ben governato

Con una filosofia che pone al centro dell’azienda il talento ed il valore umano, questo team di giovani imprenditori è riuscito in pochi anni a posizionare una realtá indipendente torinese nei più alti ranghi della fornitura di servizi di comunicazione, sia nel mercato nazionale e internazionale. Scalare l’esercizio creativo insegna ai manager e agli stakeholder nuovi metodi di sinergia e di contaminazione, sviluppando spesso sensibilità multidisciplinari e dando vita a crogioli culturali davvero in grado di dare vita a contenuti che simboleggiano la ricerca della bellezza e che sanno comunicare le emozioni dei prodotti e dei brand in modo particolare. Porre la creatività al centro dei propri flussi di lavoro può rivelarsi un fattore ed un asset vincente, se ben governato, per raggiungere assunzioni innovative e ideare progetti con un coefficiente di utilità e particolarità elevato. Anche lo smartworking, di cui in questi giorni si parla molto a causa della crisi inerente il Covid-19, assume una dimensione del tutto diversa poiché l’habitat casalingo spesso coincide con ambienti favorevoli all’intuizione artistica o alla produzione creativa. Questa terribile crisi sanitaria conferma come saremo costretti sempre più a immaginare un mondo in cui la tecnica e la meccanica apparterranno maggiormente a macchine, software e grandi case di produzioni meccaniche, elettroniche e digitali. Per questo i lavori intellettuali, che hanno al loro interno prerogative strettamente umane, assumeranno sempre più un ruolo centrale nella società e nel mercato di domani e saranno caratterizzati da una valore trasversale: la creatività.