Rischi climatici, un webinar Polimi su come esporli in bilancio

Si intitola “Rischi climatici e informativa non finanziaria” il webinar che domani, 23 giugno – dalle 14,30, con iscrizioni all’indirizzo web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTLqGMxaquvnbgLcyiqZFIX2_dyVTWwgkOq5xQTUKLd9mJuQ/viewform - il Politecnico di Milano, e per la precisione la sua divisione Osservatori.net – digital innovation, ha organizzato per fare il punto su un tema molto attuale per la vita delle grandi società, cioè appunto quello di tener conto – ma in che modo? – del rischio climatico nell’informativa societaria non finanziaria.

Questo il programma: 14:30 Framework sulla recente evoluzione della normativa comunitaria in tema di disclosure dei rischi climatici, a cura di Roberto Bianchini, Direttore Osservatorio Climate Finance

14:50 Applicazione della NFRD in Italia e le prospettive di evoluzione della normativa, curato da Nadia Linciano (TBC) Responsabile dell'Ufficio Studi Economici della Consob

15:10 La percezione del rischio climatico nelle istituzioni finanziarie, di

Luciano Lavecchia Economista della Banca d’Italia

15:30 Domande

15:50 Chiusura dei lavori a cura di Vincenzo Butticè Vice-direttore Osservatorio Climate Finance