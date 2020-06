Oracle paga il prezzo alla crisi e perde terreno in Borsa

Oracle ha perso quota a Wall Street: perché? Visto che l'ultimo trimestre di Oracle si è concluso a maggio, i suoi risultati hanno mostrato l'immagine completa dell’impatto del coronavirus. L'azienda è stata vittima di ritardi nei pagamenti mentre le aziende cercavano di risparmiare, forse perché pensavano che Oracle - con il suo saldo bancario di 37 miliardi di dollari - non ne avesse tanto bisogno. Aggiungete clienti nervosi che avrebbero potuto pagare i servizi Oracle in circostanze migliori, e non c'è da stupirsi che le entrate e i profitti dell'azienda siano stati inferiori al previsto.

E dato che siamo bloccati con queste circostanze per un po' di tempo, Oracle non prevede che le sue vendite cresceranno in questo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È un'impresa ben lontana dai giganti del software in crescita come AWS di Amazon e Microsoft, anche se è quello che gli investitori di Oracle avevano previsto.

Con così tante persone costrette a lavorare da casa, le aziende di software cloud-based come Zoom hanno beneficiato di un aumento della domanda. Ma non tutti sono uno Zoom: il "software aziendale" - che include le specialità di Oracle nella gestione dei dipendenti, nei database e nella pianificazione delle risorse - è destinato ad avere un successo mentre le aziende ridefiniscono le loro priorità di spesa. A breve termine, quindi, l'opportunità di Oracle consiste nel convertire i suoi grandi clienti software in clienti software basati sul cloud, proprio come hanno fatto Adobe e Salesforce.

Il mese prossimo cominceremo a sentire come si è comportata la maggior parte delle aziende nel secondo trimestre. Gli analisti stanno fissando aspettative basse: pensano che i guadagni delle principali aziende statunitensi saranno inferiori del 44% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma anche questo potrebbe essere generoso. Solo 48 di queste società hanno fornito una guida agli utili del secondo trimestre e quasi quattro volte di più si sono lavate le mani delle loro precedenti previsioni. Questo suggerisce che gli investitori potrebbero avere delle grandi sorprese...