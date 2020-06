Nasce Invest Aifi, una piattaforma per gli investitori

Aifi, l’associazione che rappresenta il mondo del private capital, si arricchisce di Invest Aifi, una piattaforma che vuole mettere in contatto gli investitori istituzionali con i soci, fondi di private capital. Solo così, afferma il presidente Aifi, Innocenzo Cipolletta, “si potrà avere la liquidità necessaria per permettere al private capital di investire nell’economia reale”. Questo, insieme a un allentamento dei requisiti di assorbimento di capitale per le assicurazioni, a livello comunitario, per l’investimento in private equity, maggiori incentivi fiscali all’atto dell’investimento e l’estensione anche per la sottoscrizione di fondi di private debt della detassazione dei capital gain, già previsto per fondi pensione e casse di previdenza, potrebbero essere di grande aiuto per portare il settore a livelli analoghi a quelli degli altri competitori europei.