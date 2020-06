Morgan Stanley fiduciosa, la ripresa sarà a “V”

L'economia globale sembra tu sconfitta in questo momento, ma Morgan Stanley ha appena raddoppiato la scommessa che siamo pronti per un ritorno di fiamma vincente. La banca pensa che ci sarà una recessione globale "brusca ma breve", e che l'economia globale tornerà a crescere all'inizio del 2021. Ritiene che le aziende e i consumatori non siano così sotto pressione per ridurre i loro debiti come nelle precedenti recessioni, in gran parte grazie al sostegno senza precedenti delle banche centrali e dei governi. I massicci sforzi per ridurre il debito, dopo tutto, sono di solito sinonimo di cattive notizie per la spesa e, a sua volta, per la crescita economica. La banca ritiene inoltre che tale sostegno non sia destinato a diminuire in tempi brevi, il che dovrebbe aiutare l'economia globale a rimettersi in piedi in tempi brevi.

Morgan Stanley pensa che una seconda ondata di infezioni da coronavirus spazzerà il globo quasi certamente, ma che questa volta causerà blocchi su scala minore e meno disordini. La banca ha però ammesso che se invece una seconda ondata fosse talmente grave da portare a un blocco rigido e diffuso, potrebbe esserci una "doppia recessione". Gli investitori lunedì scorso hanno in gran parte evitato le azioni, forse avendo notato il recente aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Cina.