Il Giappone, previdente, neutralizza la disoccupazione da Covid

Quando il coronavirus ha colpito il Giappone, Mari Nagata, una madre single che lavora in un ristorante, ha avuto molte preoccupazioni. La scuola dei suoi figli ha chiuso, e temeva cosa sarebbe successo loro se si fossero ammalati. Ma c'era una cosa che la signora Nagata, a differenza di milioni di lavoratori del settore dei servizi negli Stati Uniti, non si preoccupava: la sicurezza del suo lavoro.

"Sono riuscita a rilassarmi e a prendermi un po' di tempo libero", ha detto la signora Nagata, 38 anni, assistente manager di un ristorante da asporto a Tokyo.

La pandemia ha devastato le economie di tutto il mondo, chiudendo le attività e rallentando la spesa. Tuttavia, le ricadute sono state molto più gravi in alcuni paesi rispetto ad altri, e da nessuna parte sono più evidenti che nel confronto dei dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti e in Giappone.

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito alle stelle negli ultimi tre mesi, raggiungendo un picco di quasi il 15% in aprile e il 13,3% in maggio. Si tratta del livello più alto dai tempi della Grande Depressione e quasi quadruplicato rispetto a febbraio, quando il tasso era del 3,5%.

In Giappone, invece, il numero si è appena mosso. Il tasso di disoccupazione è salito di appena due decimi di punto percentuale da febbraio al 2,6%. Anche i salari e l'orario di lavoro sono rimasti relativamente stabili.

Ciò non significa che l'economia del Giappone - il terzo più grande del mondo dopo Stati Uniti e Cina - sia rimasta indenne. La produzione si è ridotta del 2,2 per cento nei primi tre mesi dell'anno, spingendo il Paese in recessione. E i dati di aprile suggeriscono che il quadro è in crescita ma più cupo.

Ma una costellazione di fattori sociali, demografici ed epidemiologici in Giappone ha fatto sì che il rallentamento economico non abbia prodotto licenziamenti di massa. Prima della pandemia, il calo e l'ingrigimento della popolazione giapponese aveva creato uno dei mercati del lavoro più stretti del pianeta. Ancora oggi, alcune aziende hanno difficoltà a trovare lavoratori, con più di 120 posti di lavoro ogni 100 persone in cerca di lavoro in tutto il paese in aprile.

E il Giappone, a differenza degli Stati Uniti o della Cina, ha evitato un picco devastante di casi di coronavirus, permettendosi di mantenere più aperta la sua economia. Ha chiesto alle aziende di chiudere su base volontaria durante uno stato di emergenza che è durato un mese e mezzo e si è concluso a maggio.

Ma queste differenze rappresentano solo una parte del divario. Il resto si riduce a una fondamentale divergenza di atteggiamenti e politiche nei confronti del lavoro.

Negli Stati Uniti, "quando l'economia va male, le persone vengono licenziate una dopo l'altra, e il tasso di disoccupazione sale", ha detto Tomohisa Ishikawa, direttore del Macro Economic Research Center del Japan Research Institute. Ma per i datori di lavoro giapponesi, "licenziare le persone è difficile sia psicologicamente che praticamente".

Le aziende in Giappone hanno più probabilità delle loro controparti americane di dare priorità agli interessi dei dipendenti rispetto a quelli degli azionisti, concentrandosi sulla sostenibilità del loro business piuttosto che sulla massimizzazione della crescita, ha detto Naohiko Baba, capo economista giapponese della Goldman Sachs.

"Durante i periodi di congiuntura favorevole, le aziende accumulano profitti nei loro bilanci limitando gli aumenti salariali dei lavoratori", ha detto il signor Baba. "Durante i periodi di crisi, le aziende si astengono dal licenziare i lavoratori in esubero utilizzando gli utili non distribuiti accumulati durante i periodi di congiuntura favorevole, in modo che le persone possano avere un lavoro sicuro".