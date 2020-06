Hertz, una gimkana contro la bancarotta da Covid-19

Hertz - la società di autonoleggio in bancarotta - si è fermata poco prima di procedere con la vendita delle sue azioni dopo che i regolatori finanziari statunitensi hanno iniziato a fare domande sull'affare. Già, perché la Hertz è stata l'ennesima impresa a cadere vittima della pandemia di coronavirus, che ha portato la società a dichiarare il fallimento già a maggio. Ciò significava che le sue azioni teoricamente non valevano un centesimo. Ma questo non sembra aver scoraggiato gli "investitori al dettaglio", che si sono trovati di fronte a investitori professionali, che hanno acquistato le azioni della Hertz e ne hanno aumentato il prezzo. Così la società ha pensato di usare tutta questa ritrovata popolarità per vendere un mucchio di nuove azioni. E fare cassa.

Ma le aziende di solito la smettono quando le autorità di regolamentazione iniziano a fare domande, e la Hertz non ha fatto eccezione. Tutta questa attenzione sulla Hertz è notevole perché gli acquirenti - anche quelli disposti a farlo - probabilmente sarebbero rimasti con azioni che non valgono nulla. Dopotutto, la Hertz sarebbe stata obbligata a utilizzare il denaro raccolto per ripagare i suoi detentori di debiti - e probabilmente non sarebbe rimasto nulla per gli azionisti.

Gli investitori al dettaglio di solito non hanno abbastanza denaro per fare la differenza sul prezzo delle azioni di una grande azienda. Ma quando le aziende falliscono, si riducono drasticamente, meno investitori comprano e vendono le loro azioni, e gli investitori più piccoli possono ora, da soli, aumentare i prezzi e spingerli di nuovo verso il basso. Un esempio: Hertz aveva previsto di raccogliere un miliardo di dollari da 250 milioni di nuove azioni, il che implicava un prezzo azionario di 4 dollari. Ma dato che il prezzo delle azioni si è dimezzato da allora, vendere lo stesso numero avrebbe portato la società a un netto di circa 500 milioni di dollari.