Come vendere fondi per via digitale, un corso di Investire Knowledge

“La relazione digitale efficace con i clienti” è il titolo, volutamente elegante, scelto da Investire Knowledge per il suo nuovo corso intensivo on-line, che prenderà il via il 30 giugno prossimo, a cura di Joe Capobianco e di Andrea Castello con il coordinamento di Marco Muffato.

Si tratta di 4 moduli fruibili sia integralmente che non, dal costo variabile, accreditati per i crediti di manutenzione formativa dell’Efpa, l’associazione europea che accredita i consulenti finanziari più evoluti e competenti del mercato.

In sostanza, il webinar – ideato dall’ex segretario generale dell’Ocf con l’ausilio di un autorevole psicologo – promette di insegnare ai consulenti, ai private banker ed anche ai broker i segreti per riuscire ad utilizzare il mezzo digitale – la videochiamata ma non solo – per vendere prodotti finanziari. Quella “relazione efficace” con il cliente di cui parla il titolo non è solo vendita, certo: è anche accudimento, informazione, relazione a tutto tondo. Ma certo: il momento della vendita è quello che sta più a cuore a tutti, ed è un momento su cui bisogna imparare molto per trasferirlo dal livello fisico a quello digitale. Per informazioni, prezzi e iscrizioni, scrivere all’indirizzo: commerciale@economymag.it.

Per il programma dettagliato cliccare: http://economymagazine.img.musvc3.net/static/108766/assets/1/SCHEMA%20CORSO%20INTENSIVO%20RELAZIONE%20DIGITALE%20.pdf