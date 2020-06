Ci voleva il coronavirus per farci scoprire quanto è importante lo sport. Si sono visti campioni di resistenza su divano scoprirsi improvvisamente patiti del running e veri runner sfinirsi su e giù per le scale del condominio. Dal workout sul balcone allo yoga in salotto, dalle bottiglie d’acqua usate come manubri ai volumi dell’enciclopedia al posto dello stop, non ci si è persi d’animo, e sin dai primi giorni del lockdown si è fatto in modo di adattarsi adottando i metodi di allenamento più disparati. D’altronde il lockdown ha privato improvvisamente gli italiani di una delle loro più grandi passioni: lo sport. In un colpo solo sono stati costretti a rinunciare al calcio, alle Olimpiadi, ma soprattutto hanno dovuto sospendere il piacere dell’allenamento personale.

Durante le settimane di lockdown le vendite online di pesi, cyclette, tapis roulant e abbigliamento sportivo sono decuplicate

Non per niente il Coni stima il valore dello sport in Italia più o meno 30 miliardi di euro, grazie all’attività degli almeno 12 milioni di tesserati (e non solo Coni, dato che esistono almeno 100mila associazioni dilettantistiche in Italia) e degli sportivi da tribuna (o divano e telecomando). Secondo l’Istat, comunque, gli italiani che praticano regolarmente attività sportiva, sono almeno 20 milioni. Messi a “risposo”, se così si può dire, dal lockdown. Ma la voglia di sport delle persone non è diminuita, anzi. Mentre palestre e piscine sono obbligate a rivedere le strutture, gli italiani si sono attrezzati per trasformare le mura domestiche nel regno dell‘home fitness, facendo schizzare le vendite online sui siti specializzati nel benessere fisico e mentale. Su AliExpress le vendite delle cyclette già a marzo sono schizzate in alto del 989% (a livello mondiale, trattandosi di pandemia) e del 1.238% rispetto a marzo di un anno fa, più o meno come i manubri: +815% a marzo, +1.679% rispetto allo stesso mese del 2019. E così le fasce elastiche (+600% in 30 giorni), t-shirt e pantaloncini (+286% a marzo, +293% anno su anno). E diversi brand, ad esempio Cisalfa Sport, hanno introdotto nel loro sito web una speciale sessione per chi si allena a casa. Evidentemente fare sport a casa non significa farlo in pigiama!

L’online coaching sta salvando dalla disoccupazione molti trainer che offrono corsi a distanza, spostando la fitness industry dalla palestra ai social media (spesso coi brand sportivi come sponsor). L’esempio è quello di Gympass, la piattaforma che con un unico abbonamento permette di accedere a 2400 palestre in 883 città diverse, e che nel periodo della pandemia ha permesso ai propri partner di programmare le lezioni live in streaming. «Ai proprietari di fitness club, che stanno vivendo un periodo di crisi senza precedenti, diamo l’opportunità di continuare a operare con noi - dice il ceo Andrea Bandini - implementando lezioni online tramite l’app. Ogni volta che un nostro utente prenota una lezione online per partecipare deve convalidare il check-in. In questo modo la struttura sportiva riceve il compenso, analogamente a quanto accade per gli accessi fisici dell’utente. Circa 80 dei nostri partner italiani e 2000 a livello mondiale hanno aderito alle classi live offrendo diverse tipologie di attività come total body, pilates fino ad allenamenti funzionali, yoga, danza e gyrotonic. Un plus importante è sicuramente rappresentato dalla possibilità che diamo agli utenti di frequentare anche classi on demand di meditazione, workout e programmi di nutrizione grazie alle partnership che abbiamo stretto con app specializzate in questi settori e non solo - continua Bandini – Le strutture sportive e fitness club nostre partner non hanno nessun costo per accedere alla nostra piattaforma di classi live, mentre agli utenti finali offriamo 30 giorni gratuiti a tutti i nuovi iscritti. Inoltre, abbiamo permesso a tutti gli utenti di accedere all’intera offerta digital senza nessun costo aggiuntivo. Quindi, con lo stesso piano, hanno la possibilità di accedere alla struttura sportiva e ai corsi online che comprendono classi live e tutta l’offerta on demand delle app».

Anche Fitprime, che permetteva a 270mila iscritti di allenarsi in più di 1.300 centri sportivi in Italia con un unico abbonamento, si è reinventata lanciando Fitprime TV, una sorta di Netflix del fitness: una piattaforma di allenamenti on demand che permette di tenersi in forma direttamente a casa. Perfino TechnoGym, leader nelle attrezzature per il fitness - ultimamente con la Technogym Bike che offre sulla consolle i video on-demand delle lezioni di spinning dei master trainer e MyRun, il tapis roulant compatto da connettere al tablet - ha rilanciato il proprio brand proponendo prodotti per allenarsi a casa con la stessa qualità della palestra, potenziando la sua piattaforma (nata nel 2012) Mywellness Cloud, che permette di collegarsi al proprio programma personale di allenamento e ai propri dati in ogni luogo ed ogni momento: a casa, in palestra, in hotel, al lavoro e all’aperto.

LA TOP TEN DELLE APP