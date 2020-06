Mercedes GLA: la seconda generazione del SUV della Stella

La nuova Mercedes GLA debutta sul mercato italiano. Inedito il design, che segue le orme della Classe A e il family feeling del Marchio, mentre le dimensioni variano leggermente, con lunghezza e altezza maggiori, a favore di un aspetto più da SUV, una migliore abitabilità interna e maggiore spazio. Gli interni sono caratterizzati dal doppio schermo per strumentazione e infotainment, proprio come sulla “sorella minore”. Quattro le motorizzazioni: la GLA 200 monta il turbo 1.3 da 163 CV e la 250 ha il 2.0 da 224 CV. Sul fronte Diesel troviamo 200d e 220d, entrambe 2.0 turbo da 150 e 190 CV. I propulsori sono abbinati al cambio automatico e la trazione integrale 4Matic è disponibile per tutte le versioni tranne la 163 CV. Sul fronte dell’assistenza alla guida, ci sono di serie frenata automatica, cruise control adattivo, mantenimento nelle linee di carreggiata, rilevatore segnali stradali e Blind Spot Assist.