La nuova 500 è arrivata. È elettrica e carina. Ha una batteria che consente 320 chilometri di autonomia e costerà meno di 38 mila euro. In pochi l’hanno già provata , ma, a dire il vero, come va la vettura è l’ultima cosa che interessa. La vera sfida di Fiat è costruirgli intorno un’immagine che la mantenga un prodotto iconico e ci aggiunga quei valori che sembrano prevalere in questo momento: ambiente, sostenibilità, ecologia. Il “chirurgo” dell’operazione è Olivier Francois, uno dei cinque cavalieri che insieme a Sergio Marchionne diedero il via alla rinascita del Gruppo Fiat, l’unico rimasto in azienda. Se vi state chiedendo se sia bravo pensate alla Lancia Y. Fu lui a pensare una quindicina di anni fa alla carrozzeria bicolore e a voler associare un modello stravecchio alla moda, al fascino, alla bellezza, insomma alle giovani donne. E il boom di vendite non si è più fermato.

Con una vettura elettrica è facile parlare di sostenibilità, ma Francois ha voluto che a farlo fosse Leonardo Di Caprio, da anni attivista per l’ambiente. È lui il testimonial scelto da Fca che in un video parla di come salvare la Terra e non parla mai direttamente dell’auto. Il claim: «Siamo all’alba di una nuova era ed è tempo che Fiat 500 utilizzi tutta la sua popolarità per ispirare il cambiamento e diventare parte della soluzione» è una sorta di manifesto del posizionamento scelto da Fca per il suo primo modello elettrico. Come Di Caprio che dice: «La posta in gioco e dobbiamo giocarci tutto». In inglese diventa «All in» che nel video diventa «All electric 500». Sembra solo un gioco di parole, ma è tutta sostanza per una strategia di marketing che non vuole comunque dimenticare l’immagine di portabandiera del Made in Italy che caratterizza da decine d’anni la piccola vettura finita addirittura nelle sale del Moma di New York. Moda, arredamento design dovevano entrare nel cocktail e in Fiat hanno affidato tre nuovi modelli ad Armani, Bulgari e Kartell per farne delle versioni uniche, raffinate d’autore da presentare al lancio della 500. Queste on off potevano finire in qualche museo, ma non era abbastanza. Perché allora in metterle all’asta e donare il ricavato alle associazioni ambientaliste di Di Caprio? E il cerchio si è chiuso. Mancava solo la cultura e il cinema italiano per finire la torta alla quale mancava una ciliegina. Il grosso verrà rimandato nel tempo in una delle innumerevoli versioni che caratterizzerà, con ogni probabilità, le successive versioni della Nuova 500 (negli ultimi anni sono state una trentina). Per adesso si sono accontentati di un suono, quello della colonna sonora di Amarcord di Federico Fellini composta da Nino Rota. Sarà questo l’avviso acustico per i pedoni: un tocco di classe.