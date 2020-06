Trump accusato di chiedere aiuto a Xisi difende: Bolton è un buguardo

«Bolton è un bugiardo. Alla Casa Bianca lo odiavano tutti». È la risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel suo caratteristico stile, all’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, che nelle scorse ore ha aggirato gli ostacoli posti dalla Casa Bianca alla pubblicazione del suo libro di memorie “The Room Where It Happened”, contenente informazioni coperte da riservatezza e accordi di non divulgazione, con una serie di indiscrezioni compromettenti nei confronti del presidente: prima fra tutte, quella di aver chiesto aiuto al presidente cinese Xi Jinping in vista delle prossime elezioni presidenziali. Nel suo libro, Bolton racconta un Trump troppo a suo agio con leader autoritari, che avvalla la repressione dei musulmani uiguri da parte della Cina, e spesso oggetto di derisione e ostilità da parte dei suoi collaboratori, incluso il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che avrebbe pronunciato una serie di durissimi e offensivi commenti nei confronti del presidente. Trump, in un’intervista al “Wall Street Journal”, si è difeso a tutto campo. A proposito degli Uiguri ha affermato di aver firmato proprio ieri sanzioni a carico dei responsabili delle violazioni dei loro diritti umani. “Se avessi voluto, avrei potuto affossare quel provvedimento molto facilmente”, ha dichiarato Trump. Il presidente ha anche negato di aver provato ad allentare le pressioni a carico del colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni, Huawei. “Nessuno è mai stato duro con una azienda quanto lo sono stato io con Huawei”, ha commentato.