FCA investe su Torino: un nuovo polo di eccellenza nell’elettrificazione

FCA prosegue il lancio di progetti nel settore della sostenibilità legata all’elettrificazione e rafforza il piano di investimenti per il Polo produttivo di Torino. Nel comprensorio di Mirafiori, FCA installa la Solar Power Production Units con pannelli fotovoltaici per una superficie di 150 mila metri quadrati in grado di produrre 15 MW di elettricità, contribuendo alla riduzione delle emissioni per oltre 5.000 tons di CO2 e fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti nel sito. L’installazione prevede 850 colonnine nell’intero nuovo polo di Torino, delle quali 750 saranno punti di ricarica destinati ai parcheggi dei dipendenti. Inoltre, in collaborazione con Terna, lo sviluppo a Mirafiori del più grande polo V2G (Vehicle-to-Grid), ha l’obiettivo di arrivare a connettere un’intera flotta di 700 vetture elettriche collegate ad una infrastruttura di ricarica bidirezionale che sarà in grado di mettere a disposizione alla rete una potenza di 25 Megawatt per servizi di bilanciamento energetico.