Festa grande a Cellino san Marco, il 20 maggio scorso, giorno del compleanno numero 77 di Albano Carrisi, il cantante italiano più famoso al mondo. Tutti volevano festeggiare con Albano, ma lui - ve lo sveliamo noi in esclusiva- ha brindato a pranzo solo con la bellissima compagna Loredana Lecciso e i figli avuti da lei, Yasmine e Bido. Antipasti, primi piatti pugliesi curati dalla storica tata Vittoria, colonna della famiglia, grigliata e poi una magnifica torta mimosa preparata dalla stessa Yasmine. Romina Power, sostengono fonti bene informate, avrebbe voluto che Albano tagliasse ufficialmente una delle torte nella casa dove l’attrice e cantante americana vive con il figlio Yari e gli altri due (Cristel e Romina junior) quando scende in Puglia. Non è andata così. Ma la bella Romina ha postato su instagram una scenografica torta realizzata da un pasticcere brindisino per Albano facendo all’ex marito, oggi compagno di lavoro, gli auguri più affettuosi. Inutile dire che Albano è stato richiestissimo dalle tv e ha festeggiato anche in diretta con la Domenica in di Mara Venier il 24 maggio collegandosi via skype dal maneggio della sontuosa Tenuta. Tonico e dimagrito (pare sia stata la Lecciso a dargli una dieta idrica che prevede lunghe passeggiate nel verde) Albano ha sentenziato “Abbiamo vinto sui dinosauri, sconfiggeremo anche il virus. E quando tutto sarà finito, io preparerò una simbolica bara e faremo una grande festa”. Prosit. La quarantena per Albano si è fatta sentire poco, ma ha pesato profondamente sulle signore del jet set nostrano. Il 18 maggio, data di fine lockdown, tutte le ladies dello spettacolo erano dai loro parrucchieri di fiducia. Appuntamento preso via mail molti giorni prima dopo quasi tre mesi di autogestione con parrucche o tintura fai da te. Michelle Hunzicker a Bergamo, Simona Ventura e Caterina Collovati da Coppola a Milano, Francesca Verdini bellissima compagna di Matteo Salvini da Roberto d’Antonio. Il salone più gettonato a Roma è anche quello più grande per volumetria, oltre mille metri quadrati affacciati nel verde dei Parioli a piazza Ungheria, il coiffeur di cui stiamo parlando è quello delle sorelle Alessia e Francesca Nardi che hanno la possibilità, dato l’enorme spazio, di effettuare tutte le misure di sicurezza legate alla distanza dei mitici 2 metri tra una cliente e la successiva. Qui, prima di entrare, si disinfettano le mani, si tiene la mascherina e poi si riceve un kit personalizzato formato da accappatoio e asciuagamani logati. Il nonno delle Nardi è stato il piu grande parrucchiere di Roma negli anni 60 e ha pettinato perfino la Regina Elisabetta. Loro due hanno ereditato la capacità dal padre Giancarlo (da lui si faceva pettinare anche Sophia Loren) e, malgrado le super vip che affollano il salone, se la sono cavata alla grande con la complessità della riapertura. Riccioli biondi anche per la bella Serena Bortone conduttrice di Agorà che ha postato su instagram una sua splendida foto che riproduce i ricci appena fatti dal lato B. Taglio spensierato per la conduttrice di UnoMattina Valentina Bisti che è stata la prima cliente del suo coiffeur Roberto Carminati. L’attività per gli hair stylist è ripartita alla grande. Attenti però ai rincari che potrebbero essere dietro l’angolo, fatta eccezione per quelli molto grandi e gestiti tipo azienda come la spa Nardi Roma. Nessun aumento almeno nella Roma più social mondana per il delivery a 5 stelle.