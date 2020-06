È arrivata la prima Mini elettrica prodotta in serie, la Cooper SE. Un debutto assoluto per il Marchio che sceglie la versione tre porte, la più iconica. Proposta in quattro allestimenti, la Mini Cooper SE non cambia nelle dimensioni e nel design rispetto alle “sorelle” con motore termico, proponendo poche differenze, come i badge ed alcuni elementi di colore giallo che caratterizzano il modello. La più grande novità all’interno è il quadro strumenti digitale da 5,5 pollici, dal quale si possono visualizzare informazioni sulla guida elettrica. Il motore elettrico eroga una potenza di 184 CV e una coppia di 270 Nm, che permette alla Mini elettrica di passare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. La batteria ha una capacità massima di 32 kWh e l’autonomia può arrivare a un massimo di 270 km. La Cooper SE può essere ricaricata tramite la classica presa domestica, la wallbox o le colonnine pubbliche, in corrente alternata o in corrente continua.