Dopo la pandemia verrà il green deal

In queste settimane ci interroghiamo su come si modificheranno dopo il Covid-19 e il periodo di lockdown che abbiamo tutti vissuto, la nostra vita, il nostro lavoro, i comportamenti che nel tempo hanno caratterizzato la società in cui viviamo.

Pre Covid-19, le aziende e i governi del mondo hanno avviato un percorso nella direzione di un modello di sviluppo sostenibile, cioè di uno sviluppo che soddisfacesse i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Molti gli esempi, dal dibattito sugli obiettivi sostenibili dalle Nazioni Unite (SDGs, i Sustainable development goals), citati nei piani industriali di molte aziende, anche in Italia, all’ambizione della Commissione Europea di avviare un Green Deal europeo, alle strategie già implementate in alcuni settori: pensiamo al risparmio gestito, sempre più focalizzato su investimenti sostenibili, o alle grandi filiere della moda spinte dal mercato ad approvvigionarsi e a produrre in modo responsabile. Cosa succederà ora? La pandemia che abbiamo vissuto accelererà o fermerà questa tendenza?

I punti di vista in merito sono polarizzati e contrapposti: chi ritiene che per sostenere la ripresa sarà necessaria massima deregulation e che quindi non ci si possa permettere di convogliare risorse verso investimenti sostenibili (considerandoli implicitamente inefficienti), e chi invece ritiene che la riflessione sui nostri stili di vita e sui modelli economici che la pandemia ha avviato debba portare allo sviluppo di modelli di business più sostenibili e a una diversa cultura d’impresa. La pandemia ha avuto un impatto su gran parte delle dimensioni che caratterizzano una performance sostenibile: molte aziende stanno ancora subendo pesanti tensioni di liquidità e devono ripensare ai loro modelli di business, l’organizzazione aziendale è stata stravolta, con la necessità impellente di mettere in sicurezza i lavoratori, attraverso il ridisegno delle linee produttive o il massiccio utilizzo del lavoro da casa. I cambiamenti nel mondo del lavoro si stanno traducendo in cambiamenti nei modelli di mobilità, delle abitudini di acquisto e nei rapporti con la grande distribuzione, i negozi di quartiere e gli acquisti online.

E certamente avremo ulteriori effetti, se pensiamo alle politiche di incentivazione fiscale e di sostegno che i governi e la Commissione europea metteranno in campo, che saranno sempre più indirizzati allo sviluppo di modelli attenti all’ambiente, gestiti e organizzati secondo modelli riconosciuti e garantiti, in grado di misurare le performance, non solo economico-finanziarie, in modo affidabile e verificabile. In questo nuovo contesto post Covid-19, i servizi professionali per le aziende dovranno quindi contemperare elementi di sostenibilità in ogni ambito di competenza, facilitano lo sviluppo di questa nuova cultura. Nei prossimi anni i temi della sostenibilità pervaderanno il modo di fare impresa, segnando in modo marcato la distinzione tra chi ha avrà saputo sviluppare modelli sostenibili e chi invece sarà rimasto ancorato ai vecchi paradigmi.

La gestione finanziaria dovrà tenere conto di forme di finanziamento nuove e mirate, la supply chain dovrà essere ripensata in un’ottica di diversificazione e rilocalizzazione, la tassazione sarà sempre più spesso influenzata da forme da incentivo, a cui si potrà accedere solo organizzandosi per tempo. La capacità di misurare tempestivamente ed efficacemente metriche diverse oltre a quelle contabili sarà determinante nei rapporti con gli investitori e i finanziatori. I piani industriali dovranno tenere conto dei rischi connessi all’adozione di pratiche non sostenibili ed evitarle. Come sempre la fiducia sarà centrale nel rapporto con il cliente ma in questa fase avrà un marcia in più chi avrà fatto della sostenibilità un pilastro della propria cultura d’impresa.

Nel modo di operare di ogni consulente faranno la differenza la sua cultura, i suoi valori e i suoi comportamenti: upskilling delle persone, smart working diffuso e abilitato dalla tecnologia, attenzione alle comunità in cui si opera e responsabilità sociale, vicinanza, anche geografica, ai propri clienti, adozione di politiche di gestione attente all’ambiente e alle persone. In questo contesto, l’esempio o, come si dice, il “we sell what we do” sarà il miglior biglietto da visita.



* Partner PwC Italia,

Corporate Responsibility Leader