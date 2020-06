Yale: due o tre bicchieri al giorno, e l’ansia da virus va via

Dall'happy hour di Zoom alle "ore del vino" che galleggiano sui social media, la tendenza a prendere un drink per alleviare l'ansia pandemica a volte può essere forte. Non poter andare a trovare gli amici o godere di molte attività fuori casa lascia a molti la sensazione di non avere molto altro da fare, quindi perché non godersi un bicchiere di vino, o due o tre?

In effetti, i dati di Nielsen indicano che le persone bevono di più. Per la settimana che si è conclusa il 2 maggio, le vendite totali di alcolici negli Stati Uniti sono aumentate di oltre il 32% rispetto alla stessa settimana di un anno fa. Queste cifre fanno preoccupare alcuni esperti medici.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Istituto Nazionale sull'Abuso di Alcol e l'Alcolismo hanno emesso comunicazioni per mettere in guardia le persone dal consumo eccessivo di alcol, dicendo che potrebbe aumentare la suscettibilità e la gravità della Covid-19. Oltre a ciò, il consumo di alcol è già un problema di salute pubblica importante negli Stati Uniti. Secondo il Centers for Disease Control and Prevention, dal 2006 al 2010, "il consumo eccessivo di alcol è stato responsabile di una media annuale di 88.000 decessi, di cui 1 su 10 tra gli adulti in età lavorativa di età compresa tra i 20 e i 64 anni". E gli studi hanno collegato il consumo di alcol ad un aumento del rischio di cancro al seno e di altri tipi di cancro.

Mentre è troppo presto per conoscere definitivamente gli effetti della pandemia sui modelli di consumo o su come il consumo di alcol influisce sul COVID-19, gli esperti di Yale Medicine dicono che ci sono preoccupazioni logiche basate su ciò che è già stato provato su come l'alcol cambia il corpo umano. "In generale, poiché sappiamo che l'alcol ha un impatto negativo sui polmoni e sul sistema immunitario, crediamo che sarà associato a casi più gravi di malattia Covid-19", dice David Fiellin, direttore del Yale Program in Addiction Medicine. "L'alcol può danneggiare il rivestimento intestinale, che poi permette ai batteri di entrare nel corpo più facilmente. Il che può accentuare la risposta infiammatoria, che è anche una grande parte della malattia Covid-19".

Rajita Sinha, direttore dello Yale Stress Center, è d'accordo. "Coloro che hanno problemi di alcolismo - e che si abbuffano e bevono molto - hanno alterazioni delle loro citochine [piccole proteine rilasciate dalle cellule che mediano la risposta immunitaria] che possono avere un impatto diretto sull'infiammazione", dice Sinha. "Questo ci dice che il nostro sistema immunitario non funziona nel modo migliore. Questo è importante quando vogliamo che sia pronto a combattere Covid-19, o a non prenderlo. Tutto questo dipende dall'avere un buon sistema immunitario".

Ma quand'è che si beve troppo?

La Niaaa divide il bere in diverse categorie, tra cui l'astinenza (non bere), moderata, ad alto rischio, episodica pesante (abbuffata) e il disturbo da uso di alcolici (che può essere classificato come lieve, moderato o grave).

Il consumo moderato è fino a una bevanda (circa 12 once di birra – un’oncia è poco meno di 3 centilitri - o 5 once di vino o 1,5 once di alcolici distillati) al giorno per le donne e due bevande per gli uomini. Il consumo di bevande ad alto rischio per le donne è il consumo di quattro o più bevande al giorno o di otto o più bevande alla settimana. Per gli uomini è il consumo di cinque o più bevande al giorno o di 15 o più bevande alla settimana.