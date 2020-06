Takeaway fa incetta di concorrenti nel food-delivery

L'appetito di Takeaway.com per le acquisizioni sembra senza fondo: dopo aver acquistato il Just Eat del Regno Unito all'inizio di quest'anno, ora sta inghiottendo la piattaforma americana per la consegna di cibo online Grubhub in un affare da 7 miliardi di dollari.

Entrambe le aziende hanno la stessa missione nei loro rispettivi territori: portare il cibo dal ristorante alla porta di casa. Ma mentre la società olandese Takeaway.com vanta un valore di mercato di quasi 15 miliardi di dollari (e un nome nuovo e maldestro) dopo la fusione con Just Eat, Grubhub vale solo 5,7 miliardi di dollari - anche dopo aver acquisito la rivale Seamless nel 2013.

L'operazione sarà una "fusione per tutte le azioni", il che significa che non scambierà di fatto denaro. Invece, gli investitori di Grubhub riceveranno 0,671 azioni di Just Eat Takeaway.com per ogni azione Grubhub che possiedono. Il valore dell'azienda americana sarà di 7,3 miliardi di dollari, oltre a creare la più grande azienda di consegna online di prodotti alimentari al di fuori della Cina.

La fusione dovrebbe andare a beneficio di entrambi gli attori. Nei mercati in cui attualmente si sovrappongono, la concorrenza ridotta limiterà la spesa di marketing e, a sua volta, aumenterà il profitto. E nei mercati in cui non lo fanno, l'aumento della potenza di fuoco della società combinata contribuirà a far saltare in aria i suoi rivali. E dopo essere riuscito a superare Uber Eats in diverse regioni al di fuori degli Stati Uniti, Just Eat Takeaway potrebbe essere in grado di offrire alcuni spunti su come Grubhub possa abbattere anche i grandi battitori degli Stati Uniti...

Tra l'altro, Uber era anche desiderosa di accoppiare la sua piattaforma Eats con Grubhub - un affare che li avrebbe visti controllare oltre la metà del mercato americano delle consegne alimentari. Ma forse è stato meglio così: le autorità di regolamentazione della concorrenza potrebbero non essere state particolarmente accomodanti. Basta guardare le autorità di regolamentazione in Europa, che hanno in programma di emettere accuse antitrust contro Amazon per come tratta i venditori sul suo mercato - o nel Regno Unito, dove stanno valutando se l'investimento di Amazon nel servizio di consegna alimentare Deliveroo limiterà la concorrenza in modo sleale.