Ha ragione il quotidiano spagnolo ABC, nel dire che il dittatore venezuelano Maduro finanziò in nero nel 2010 per ben 3,5 milioni di euro il cofondatore del Movimento Cinquestelle Gianroberto Casaleggio per sostenere la nascita di un nuovo partito “anticapitalista” o hanno ragione tutti quelli che smentiscono recisamente la notizia e il documento che la proverebbe? Cioè l’ambasciata venezuelana e il Movimento Cinquestelle?

Archiviamo la domanda, non senza aver detto che, per come l’abbiamo conosciuto, Casaleggio poteva essere stato un visionario matto ma non certo un ladro; ma archiviamola subito come irrilevante, prima che la magistratura archivi le cause che scaturiranno – forse – dalla pubblicazione: quella dello Stato venezuelano e quella del Movimento Cinquestelle contro ABC e, forse forse forse, un’inchiesta che potrebbe scaturire sul merito delle accuse…

Con buona pace di Maduro, il problema dei Cinquestelle non sta in accuse indimostrabili di questo tipo. Come il problema della Lega non sta nei 49 milioni contestati a Salvini. La campana delle diffamazioni verosimili suona prima o poi per tutti, soprattutto in presenza di una magistratura talmente lenta da essere irrilevante sulla lotta politica immediata e vivere di avvisi di garanzia ad orologeri che però servono sempre meno a spostare i voti. Certo, farebbe notizia se qualcuno del partito dell’”Onestà, onestà!” cadesse in un simile fallo: ma non ha senso includere quest’evenienza nei calcoli sul prossimo futuro.

Archiviamo la domanda anche perché non intacca se non minimamente la vera questione al centro della politica italiana: il futuro dei Cinquestelle e dell’enorme partito del non-voto e dell’antipolitica che i Cinquestelle hanno incredibilmente intercettato e aggregato, nel corso degli ultimi cinque anni, attorno a poche e smozzicate parole d’ordine.

E, archiviata la domanda su una verità improbabile e comunque impossibile da accertare, focalizziamoci sul futuro di quell’enorme massa di manovra elettorale, che non si riconosce più nei partiti tradizionali ma che dopo due anni di incredibile casino politico al governo – si perdoni in francesismo, ma è l’unico termine appropriato – ha perso fiducia in chi ha eletto.

Salvo… salvo che nella persona di Giuseppe Conte, il presidente del consiglio, che dal Movimento è stato portato a Palazzo Chigi come candidato indipendente, non essendo iscritto ma essendo semplicemente simpatizzante (molto simpatizzante per la verità, a giudicare anche da un famoso video che lo ritrae festante e ignorato, la sera del successo elettorale di due anni fa, nel quartier generale del movimento, tra i brindisi che s’intrecciavano dei capi veri, Di Maio, Di Battista, Bonafede e – allora – anche Gianluigi Paragone).

Per il Movimento, il nodo al pettine è quello di essere nato come un partito-risotto, un intruglio indigeribile di neofascisti e post-maoisti, un arco costituzionale e incostituzionale di malpancisti e di brave persone, di idealisti puri, idealisti così-così, e una massiccia dose di parassiti, furbastri e incompetenti ambiziosi, che hanno poi espresso in Di Maio il loro vero leader.

Quando, seguendone le esternazioni, si ha la sensazione che non siano d’accordo su nulla, si constata semplicemente la realtà. I grillini di successo, entrati in Parlamento, al governo e negli enti locali, sono tenuti insieme da vari, ed ovvi, collanti: per tutti, quello della cadrega, altrimenti detta poltrona, che a molti mancava del tutto, fuori dalla politica; per alcuni, dalla passione di fare qualcosa di utile (ce ne sono, ce ne sono, per fortuna); e per altri dalla voglia di intrallazzare, che alberga nelle loro file al pari, ormai, che in quelle dei partiti tradizionali.

Su questo miscuglio indigeribile svetta appunto soltanto la figura di Giuseppe Conte che con i grillini non ha proprio niente, ma niente, a che vedere. Eppure è l’unico che funziona. E’ sembrato a tutti una persona normale, equilibrata, impegnata. E’ uno stakanovista, e si vede. E’ un democristiano: gira con l’immagine di San Pio nella giacca, va d’accordo con il Papa; ma è socialmente di ampie vedute: ha anche un portavoce, strapotente, gay dichiarato, chi è Conte per giudicare se neanche papa Francesco giudica? Riconosce le ragioni dell’impresa, ma anche quelle dei lavoratori. Ha puntato i piedi con l’Europa, ma viene elogiato dai leader europei; non rompe con la Cina ma Trump lo chiama Giuseppi. Non è un ambientalista talebano, ma ha messo la sostenibilità al centro della Cabina di regia “Benessere Italia” che è poi l’unico vero pensatoio voluto da lui.

Insomma, è una garbata sintesi tra opposti, Conte: un Don Camillo con dentro un po’ di Peppone, e dunque i sondaggi sostengono che, alla guida del Movimento, potrebbe fargli raggiungere il 30% dei voti. Già: ma a patto di fargli cambiare pelle e slogan. Il buongoverno sì, il terzomondismo e la decrescita felice no; l’orgoglio nazionale sì, il ritorno alla lira no. Eccetera, con tutte le cose di buon senso che si possono e si devono dire. E le scemenze che non bisogna più perseguire.

Il rischio virtuoso che corre Giuseppe Conte è quello di un furor di popolo in do minore, un affluire spontaneo di attenzione e consenso per una persona che si trova di fatto al centro della scena e delle operazioni e, pur non avendo all’attivo, di suo, un consenso popolare configurabile in partito, di fatto viene ogni giorno di più visto come un personaggio che potrebbe risolvere in sé una buona parte delle incompatibilità che il quadro politico italiano presenta oggi. Una specie di nuovo Prodi, centromeridionale e non padano, giurista e non economista, ma mellifluo e rassicurante come l’altro professore…

Certo: se alla fin fine i cacicchi dei Cinquestelle si rassegnassero a lasciargli spazio, sarebbe dura per Conte far piazza pulita con i troppi ciucci, parassiti e furbastri che allignano nelle file del Movimento. Ma siccome, e per fortuna, nelle stesse file militano anche tante brave persone, ecco: è da queste ultime, molto spesso troppo idealiste ma in assoluta buona fede, che Conte potrebbe ripartire.

Tanto, non illudiamoci: di elezioni anticipate e crisi al buio il Colle non vuol sentir parlare. Con queste carte l’Italia si trova a dover affrontare la peggiore crisi dell’ultimo secolo, con queste carte a spendere 172 miliardi di fondi europei, e di questo mazzo di carte – discutibile ma oggettivamente in gioco - l’unico asso è Conte.