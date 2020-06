La garanzia Sace apre le porte al private debt

Grazie all'attività di stimolo di AIFI, sono stati ammessi alla concessione alla garanzia di SACE anche i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito. La misura è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (attraverso la conversione del DL Liquidità) e l'ampliamento delle maglie di accesso a tale garanzia è nel nuovo art. 1, comma 14bis. La Commissione private debt AIFI sta già studiando la misura e si dichiara pronta al dialogo con SACE per l’attuazione delle disposizioni in tempi brevi.