Hertz reagisce al virus vendendo azioni proprie dopo il crack

La società di autonoleggio fallita Hertz ha annunciato alla fine della scorsa settimana che stava cercando di ritrovare i suoi punti di forza - e il suo fascino - con una vendita a sorpresa di azioni da un miliardo di dollari. Con i viaggi in tutto il mondo che non vanno, Hertz non guadagna nulla con il noleggio di auto. Non sorprende quindi che già a maggio l'azienda abbia dichiarato ufficialmente il fallimento. Ma mentre gli investitori in debito lavoravano con i tribunali per capire come ottenere il miglior modo per recuperare i loro soldi, gli investitori azionari acquistavano le azioni della Hertz - che di solito non hanno alcun valore dopo il fallimento - e ne aumentavano il valore quasi dieci volte rispetto al minimo di maggio.

Hertz ora vuole capitalizzare la sua ritrovata popolarità: ha chiesto ai tribunali fallimentari di dare il via libera alla vendita di quasi 250 milioni di nuove azioni. La mossa potrebbe aggiungere fino a 1 miliardo di dollari alle casse della Hertz, oltre ad aiutare l'azienda a vivere per combattere un altro giorno una volta terminata la procedura fallimentare. Gli "investitori al dettaglio" di solito non hanno abbastanza denaro per fare la differenza sul prezzo delle azioni di una grande azienda. Ma quando acquistano azioni di imprese in bancarotta, possono da soli spingere i prezzi al rialzo (twitta questo). E mentre gli investitori professionali sostengono che l'acquisto di azioni Hertz non ha senso, gli investitori al dettaglio potrebbero scommettere che il governo americano la salverà dal crollo. Forse è per questo che, secondo il Financial Times, gli utenti di Robinhood hanno acquistato più azioni della Hertz la scorsa settimana che in qualsiasi altra società.

Hertz potrebbe sperare che gli investitori e i trader che hanno acquistato le sue azioni finora comprino nella vendita delle sue azioni. Ma gli stessi investitori al dettaglio che hanno sostenuto il titolo non possono partecipare facilmente alla vendita di azioni, e c'è un grande punto interrogativo se gli "investitori istituzionali" interverranno per colmare la lacuna.