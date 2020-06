eCigarette, aiutano a smettere ma abbindolano i giovani

Le sigarette elettroniche aromatizzate possono aiutare gli adulti a smettere di fumare, ma possono rendere gli adolescenti più inclini ad iniziare, uno studio pubblicato venerdì da Jama Network Open ha trovato. L'analisi ha rivelato che gli adulti che sono passati a vaporizzare con prodotti non aromatizzati al tabacco dopo aver fumato sigarette tradizionali avevano il 34% di probabilità in più di smettere di fumare rispetto a quelli che non hanno fatto il cambiamento, hanno detto gli autori.

Ma gli adolescenti che vaporizzavano prodotti non al gusto di tabacco avevano quasi sette volte più probabilità di iniziare a fumare regolarmente rispetto a quelli che non andavano a letto, hanno scoperto i ricercatori.

"I fumatori adulti che hanno iniziato a vaporizzare le sigarette elettroniche non aromatizzate al tabacco avevano più probabilità di smettere di fumare rispetto a quelli che hanno iniziato a fumare sigarette elettroniche aromatizzate al tabacco", ha detto alla UPI la coautore dello studio Abigail S. Friedman, assistente professore di politica e gestione della salute alla Yale School of Public Health. I prodotti per la vaporizzazione sono più avvincenti delle altre sigarette elettroniche. "Lo stesso non valeva per l'iniziazione al fumo dei giovani", ha detto Friedman. Un secondo studio pubblicato venerdì nella stessa pubblicazione ha rilevato che gli utenti dei "sistemi elettronici di somministrazione della nicotina" - comprese le sigarette elettroniche e le penne vape - hanno il 63 per cento di probabilità in più di ricominciare a fumare rispetto a coloro che scelgono altri aiuti per smettere di fumare.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (US Centers for Disease Control and Prevention), circa 34 milioni di adulti americani usano prodotti del tabacco, rispetto ai circa 45 milioni dei primi anni 2000. Circa il 2% di tutti i fumatori adulti usa sigarette elettroniche, secondo le stime dell'ufficio del Surgeon General degli Stati Uniti. I prodotti sono molto popolari tra gli adolescenti, e le ricerche indicano che ne fanno uso ben 1 su 4 liceali.

Friedman e il suo team hanno analizzato i dati relativi a 18.000 adolescenti e adulti che hanno partecipato allo studio Population Assessment of Tobacco and Health Study tra il 2013 e il 2018.

I partecipanti di età compresa tra i 18 e i 24 anni che hanno vaporizzato prodotti non aromatizzati al tabacco erano più di tre volte più propensi a fumare regolarmente poiché invecchiavano rispetto a quelli che non lo facevano, hanno detto i ricercatori.

"I nostri risultati sono coerenti con l'affermazione che le sigarette elettroniche non aromatizzate al tabacco sono più fortemente associate alla disassuefazione dal fumo degli adulti rispetto alle sigarette elettroniche aromatizzate al tabacco", ha detto Friedman.

Lo studio sulle ricadute, condotto dai ricercatori dei National Institutes of Health, ha rilevato che gli ex-fumatori a lungo termine che hanno utilizzato le ENDS avevano quasi quattro volte più probabilità di ricadere e di tornare a fumare prodotti del tabacco.

I risultati si basano sulle informazioni di quasi 2.300 ex fumatori adulti iscritti allo studio PATH.

"Questo studio ha rilevato che l'uso dell'ENDS e di altri prodotti del tabacco è associato a un aumento del rischio di ricaduta del fumo di sigaretta tra gli ex-fumatori recenti e gli ex-fumatori a lungo termine che erano liberi dall'uso di prodotti del tabacco", hanno scritto gli autori del NIH.

"La diminuzione del tempo trascorso dallo smettere di fumare ha aumentato il rischio di ricaduta del fumo di sigaretta", hanno aggiunto.

"Questi studi si aggiungono ad altre prove che suggeriscono che le sigarette elettroniche non saranno la risposta definitiva alla pandemia del fumo che ha tolto così tante vite e che rimane una grave minaccia per la salute pubblica", hanno scritto i ricercatori dell'Università del Wisconsin in un commento che accompagna i due studi. "Tuttavia, le sigarette elettroniche potrebbero, insieme ad altre strategie, svolgere un ruolo nello sforzo di mitigare i danni del fumo".