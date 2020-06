Cerberus attacca Commerzbank: “Così ci deludete”

L'investitore attivista americano Cerberus Capital Management ha scritto alla Commerzbank una piccola nota carina per far sapere all'azienda che sta deludendo completamente gli interessi dei suoi azionisti. La questione sollevata da Cerberus è che la Commerzbank non ha raggiunto gli obiettivi finanziari che si era prefissata nel 2016 e continua a concentrarsi su una crescita dei ricavi non redditizia senza tagliare i costi. La Commerzbank ha rifiutato anche i servizi di consulenza di Cerberus - un'offerta che la sua rivale Deutsche Bank ha prontamente accettato in passato. E guarda caso, oggi l'investitore attivista è completamente d'accordo con il piano di turnaround di Deutsche...

Cerberus ha fornito a Commerzbank un elenco di richieste, compresa la propria poltrona nel consiglio di amministrazione, in modo da poter influenzare direttamente la strategia dell'azienda. E se queste richieste non vengono soddisfatte, la banca ritiene di poter collaborare con altri investitori come il governo tedesco - anch'esso critico nei confronti dei piani della Commerzbank - per forzare i cambiamenti che vuole.

Quando gli attivisti esercitano la loro influenza nella speranza di migliorare le fortune di un'azienda, il loro successo può portare a un aumento del prezzo delle azioni che va a beneficio anche di altri investitori - e questo potrebbe essere il motivo per cui alcuni hanno acquistato la Commerzbank mercoledì, facendo salire il prezzo delle azioni.