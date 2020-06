Astra Zeneca e Gilead, il possibile colosso anti-Covid-19

AstraZeneca - la più grande azienda farmaceutica del Regno Unito - sta cercando di unire le forze con la biotecnologia statunitense Gilead in una potenziale fusione. L'attenzione di AstraZeneca si concentra sulle terapie contro il cancro e sui farmaci cardiovascolari. Ma la pandemia ha spinto l'azienda, con i suoi 140 miliardi di dollari, ad esaminare se uno dei suoi farmaci esistenti può aiutare a curare il coronavirus, oltre a spingerla ad aiutare gli sviluppatori dell'Università di Oxford a produrre il proprio potenziale vaccino.

Gilead - che è specializzata principalmente in farmaci per l'Hiv - ha sviluppato un farmaco che invece potrebbe affrontare il coronavirus a testa alta. E poiché quel farmaco è stato sottoposto a test clinici per dimostrare che funziona - pur essendo stato approvato per l'uso d'emergenza in diversi paesi - gli investitori hanno osservato attentamente sperando di trarre profitto da eventuali progressi.

Questo accordo sarebbe la più grande fusione farmaceutica di sempre: l'azienda risultante potrebbe valere almeno 240 miliardi di dollari, con un fatturato annuo di 46 miliardi di dollari e profitti di 19 miliardi di dollari (twitta questo). E una volta che le sinergie fossero attuate - eliminando i costi che riducono le uscite del 20-25% nella maggior parte delle fusioni biotech-farmaceutiche - i profitti sarebbero probabilmente ancora più alti. Ma gli investitori non sembrano convinti: le azioni di Gilead si sono a malapena mosse lunedì, il che potrebbe essere dovuto al fatto che i principali link-up sono spesso pieni di conflitti di processo - e qualsiasi accordo potrebbe compromettere il core business della società combinata.

Se Astra-Gilead diventasse una realtà, potrebbero sorgere preoccupazioni simili per il fatto che gli Stati Uniti o il Regno Unito avrebbero il controllo su qualsiasi potenziale cura per il coronavirus.