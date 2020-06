Enormi, automatici ed ecocompatibili

Non hanno il volante perché non hanno neanche la cabina per ospitare l’autista. Il primo è un veicolo da lavoro, pesante, che rappresenta una pietra miliare in questo settore. Si chiama Axl ed è un prototipo completamente autonomo già in grado di lavorare, da solo, in ambienti chiusi come le miniere e i cantieri edili. Una sorta di automa su gomma capace di trasporta tonnellate di materiale. Il secondo non è un solo mezzo ma tre: un autobus, un camion per le consegne e un compattatore di rifiuti che in comune hanno i moduli di azionamento anteriore e posteriore. È l’Nxt, il veicolo elettrico concepito per il trasporto in ambito urbano. Entrambi sono firmati da Scania e hanno lo stesso obiettivo fare un significativo balzo tecnologico in avanti alla mobilità sostenibile e alla guida autonoma, portando a un livello superiore il sistema modulare che rappresenta il Dna dell’azienda scandinava. In particolare, Nxt è stato progettato con la flessibilità necessaria per passare dal traghettare i pendolari al lavoro al mattino e alla sera, alla consegna delle merci durante il giorno e alla raccolta rifiuti nel corso della notte. Cambia il telaio ma i moduli di azionamento possono restare gli stessi.

Quello per il trasporto persone, lungo otto metri, è costituito, ad esempio, da un’unica unità, riducendo così in maniera sostanziale il peso. Le batterie a celle cilindriche sono posizionate sotto il pavimento, in uno spazio abitualmente inutilizzato, contribuendo così ad una migliore distribuzione del peso. L’autonomia garantita, grazie alle batterie attualmente disponibili è stimata attorno ai 245 chilometri, con una massa del veicolo inferiore alle otto tonnellate. «Nxt è una visione del futuro del trasporto nelle città. Molte delle tecnologie presenti non sono ancora state sviluppate appieno, per noi però è stato importante realizzare un veicolo concept in grado di mostrare sia visivamente che dal punto di vista tecnico, dove possiamo arrivare», ha evidenziato Henrik Henriksson, ceo e presidente di Scania. «Nxt è progettato per il 2030 ed oltre, numerose funzionalità che lo contraddistinguono sono però già disponibili». «Stiamo ora facendo un grande balzo nel futuro. Questo veicolo ci fornirà dati concreti ed estremamente preziosi per proseguire nello sviluppo continuo di mezzi elettrificati a guida autonoma», ha spiegato Robert Sjödin, Nxt Project manager.

Nel futuro i veicoli a guida autonoma svolgeranno un ruolo chiave grazie ai sistemi di trasporto intelligente

Anche Axl, con un motore a combustione, alimentato da biocarburanti rinnovabili, e un modulo frontale intelligente che sostituisce la tradizionale cabina, rappresenta un passo avanti significativo per il settore dei mezzi da lavoro: «Abbiamo già veicoli a guida autonoma in azione presso i nostri clienti. Fino ad ora, però, sono sempre stati utilizzati con la presenza di un conducente che può intervenire in caso di necessità. Scania Axl non è dotato di cabina per cui cambia completamente lo scenario», ha evidenziato Claes Erixon, Head of research and development di Scania. «Lo sviluppo di veicoli a guida autonoma ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni. Non abbiamo ancora tutte le risposte, lo sviluppo di prototipi come Scania Axl ci consente però di esplorare nuovi orizzonti e continuare ad accrescere le nostre conoscenze ad una velocità impressionante».

«Con i nuovi veicoli concept Scania, stiamo facendo un importante passo avanti verso il sistema di trasporto intelligente del futuro, nel quale i veicoli a guida autonoma svolgeranno un ruolo chiave», ha concluso il ceo Henrik Henriksson. «Siamo costantemente impegnati nel creare e sperimentare nuovi concept per dimostrare ciò che possiamo fare con la tecnologia attualmente disponibile».