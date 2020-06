Amazon nel mirino dell'Antitrust UeIn arrivo un'accusa formale

Guai in vista nel Vecchio Continente per Amazon. Secondo l’autorevole quotidiano statunitense Wall Street Journal, infatti, l’Antitrust della Commissione Europea starebbe per presentare formalmente accuse nei confronti del gigante del trading online per il trattamento dei venditori terzi. Le accuse potrebbero essere presentate ufficialmente già la prossima settimana, o la settimana successiva. Secondo il WSJ l'Ue accusa Amazon di raccogliere dati da venditori terzi e di utilizzare tali informazioni per competere contro di loro, per esempio lanciando prodotti simili. Un’accusa che deriva dal duplice ruolo di Amazon di operatore di mercato e di venditore dei propri prodotti, e che sarebbe l'ultimo atto di un'indagine durata quasi due anni. Amazon, che in passato ha negato di abusare del suo potere e delle sue dimensioni, si è rifiutata di commentare. Per il Wall Street Journal una decisione europea sull'eventuale violazione delle regole sulla concorrenza potrebbe richiedere almeno un altro anno; ma se si arrivasse all'accertamento della violazione, le sanzioni potrebbero arrivare fino al 10% del fatturato annuo.