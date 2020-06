Ocse: 2020, Pil globale giù del 6%Ma l’Italia fa peggio: meno 11,3%

Il Pil globale calerà nel 2020 del 6 per cento: la più grande recessione in tempo di pace mai registrata da un secolo a questa parte. Ma il Pil dell'Italia dovrebbe registrare un calo addirittura dell'11,3 per cento. Sono le previsioni dell’Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, diffuse oggi. Secondo l'organizzazione internazionale con sede a Parigi, nel 2021 l'economia globale dovrebbe registrare una ripresa pari al 5,2 per cento, che sale al 7,7 per cento in Italia. Ma nel caso di una seconda ondata di coronavirus in autunno, secondo l'Ocse il calo medio del Pil globale potrebbe essere del 7,6 per cento, quello del Pil italiano sarebbe del 14 per cento; e i rispettivi rimbalzi nel 2021 si fermerebbero rispettivamente al 2,8 e al 5,3 per cento. Tra i paesi per i quali si attende il maggiore calo del Pil nel 2020, secondo l'Ocse, ci sono gli Usa con un -7,3 per cento; nel 2021 il paese dovrebbe invece registrare una crescita del 4,1 per cento. Ma l'Eurozona fa peggio: dovrebbe registrare una contrazione dell'economia pari al 9,1 per cento, seguita da una crescita del 6,5 per cento l'anno prossimo. In caso di una seconda ondata, tuttavia, la recessione nell'Eurozona quest'anno potrebbe raggiungere il - 11,5 per cento e la ripresa del 2021 sarebbe solamente del 3,5 per cento. Il Regno Unito dovrebbe registrare il calo maggiore tra tutti i paesi analizzati dall'Ocse, ancora peggio dell’Italia, con un - 11,5 per cento ed una ripresa del 9 per cento nel 2021. Una seconda ondata farebbe però registrare al Regno Unito un calo del Pil pari al 14 per cento nel 2020, al pari dell’Italia. Prospettive negative anche per il debito pubblico italiano: nel caso di una seconda ondata di coronavirus questo potrebbe salire fino al 169,9 per cento del 2020; senza il nuovo aumento dei contagi il debito pubblico salirebbe comunque al 158,2 per cento quest'anno. Il capo economista dell'Ocse, Laurence Boone, ha invitato gli Stati all'adozione di politiche espansive a debito per sostenere lavoratori e investimenti. «Politiche monetarie ultra accomodanti e un debito pubblico più elevato sono necessari e saranno accettati fintanto che l'attività economica e l'inflazione sono in calo, e la disoccupazione è elevata», ha dichiarato Boone.