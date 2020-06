LA MIA FASE 2/Powersoft: «Grazie all'hi-tech torneremo alla normalità»

Powersoft S.p.A. è stata fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza per il settore pro-audio.

Nella fase dell’emergenza Covid-19, i cui effetti finali sono difficili da prevedere sia nel breve che nel lungo termine, molte aziende hanno dimostrato una grande capacità di reinventarsi e di proporre soluzioni che sono e saranno utili nel futuro per contrastare il diffondersi della pandemia, mettendo a disposizione di enti pubblici e privati il loro know-how e le loro risorse.

Anche Powersoft, che da sempre è impegnata a trovare soluzioni e applicazioni innovative che possano migliorare la qualità del lavoro e della vita, ha sviluppato un prodotto che potrà essere impiegato anche a sostegno delle strategie di contenimento e monitoraggio del Covid-19 nei prossimi mesi.

Si chiama DEVA, un dispositivo hi-tech unico sul mercato, che sta trovando impiego in diversi comuni italiani e all’estero, nel settore privato e nelle PA, nella lotta alla diffusione al virus e alla salvaguardia della salute anche nelle successive fasi di graduale ritorno alla normalità. Un dispositivo multimediale tecnologicamente evoluto che consente di identificare il numero di persone presenti in un’area, misurare la distanza fisica l’una dall’altra, ottenere dati sulla temperatura corporea ed eseguire in maniera completamente automatica sia azioni di deterrenza verso le persone che di allerta al personale preposto alla sicurezza anche al suo dispositivo mobile.

Powersoft dedica costantemente significative risorse alla Ricerca & Sviluppo, circa l’8% del fatturato totale nel 2019, fattore che ci consente di lanciare ogni anno prodotti e soluzioni all’avanguardia. Questo ci permette di offrire sempre nuovi dispositivi che trovano la loro applicazione in campi come intrattenimento, informazione o sicurezza. Il nostro obiettivo è di continuare ad investire in R&D per ampliare la nostra offerta di soluzioni tecnologiche e dare vita a nuovi prodotti, rendendoci sempre competitivi. Qualunque potrà essere lo scenario futuro, potremo contare sulla diversificazione di mercati e geografie e sulla nostra solida struttura finanziaria.