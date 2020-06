Annunciato per aprile, tant’è che avrebbe dovuto prendere il nome dell’omonimo mese, il decreto per il rilancio (anche) del mondo del lavoro, all’alba della “Fase 2” dell’emergenza coronavirus ancora in atto, è approdato in Gazzetta soltanto il 19 maggio scorso (d.l. n. 128 del 19 maggio 2020, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).

Già dalla rubrica del decreto, nonché dai “considerata” contenuti nelle premesse, non emerge alcuna volontà di “rilanciare il paese”, essendo previste, in gran parte, misure tese a confermare ovvero a prorogare quelle già introdotte nella “Fase 1” dell’emergenza, con il Decreto “Cura Italia” (convertito nella legge n. 27/2020).

Pur assumendo la forma del decreto - legge che entra immediatamente in vigore, salvo le modifiche della legge di conversione, è un provvedimento molto complesso e farraginoso, che si compone di oltre 200 articoli e prevede oltre 90 decreti attuativi, anche in settori delicati come quelli degli aiuti alle imprese ed ai lavoratori.

Per i datori di lavoro che hanno già usufruito interamente delle nove settimane di CIGO, assegno ordinario o CIGD, viene esteso il ricorso all’ammortizzatore per altre nove settimane. Sono previsti inoltre: a) l’innalzamento a 30 giorni del periodo di congedo parentale per i lavoratori con figli fino a 12 anni; b) l’incremento dei permessi ex lege n. 104/1992 di ulteriori 12 giornate da usufruirsi fra maggio e giugno 2020; c) l’aumento del limite complessivo per l’acquisto di bonus baby-sitting da 600 a 1.200 euro complessivi.

Fino alla fine dello stato di emergenza (31/07/2020), potranno ricorrere allo smart-working tutti i dipendenti con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni: si tratta sempre di una facoltà, con la conseguente necessità di contemperare le esigenze aziendali del datore.

Due le misure che incidono, con evidenti dubbi interpretativi, sulla flessibilità in uscita ed in entrata nel mondo del lavoro; rispettivamente, l’art. 80, sul divieto dei licenziamenti “per motivi economici” (g.m.o. e collettivi) e l’art. 93, sulla proroga e/o rinnovo dei contratti a termine.

Quanto al primo, viene esteso a cinque mesi il divieto di licenziamento, già introdotto dal Cura Italia, fino al successivo 17 agosto 2020. Due le criticità: il riferimento al g.m.o. lascia aperto il dubbio sui licenziamenti per sopraggiunta inidoneità psico-fisica e per superamento del periodo di comporto. In considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, dovrebbe propendersi per la soluzione negativa, anche più fedele al testo della norma. Si evidenzia poi un palese disallineamento fra il divieto in parola e la durata degli ammortizzatori: tenuto conto che le successive cinque settimane di cassa scadranno, per la maggior parte delle imprese, nel mese di giugno, rimane scoperto il periodo in cui l’imprenditore non potrà licenziare, facendo così ricadere sullo stesso i costi della crisi, oltre a causare una rischiosa violazione del principio di libertà economica sancito dall’art. 41 Cost.

Con riferimento ai contratti a termine, viene consentita la proroga e/o rinnovo degli stessi fino al 31 agosto, senza le condizioni di cui all’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015: si potrà, in sostanza, prorogare o rinnovare i rapporti a tempo determinato anche senza il ricorso alle causali previste dalla vigente normativa. Resta il dubbio se sarà possibile non indicare nel contratto alcuna causale, oppure occorrerà, in ogni caso, fare espresso riferimento alla deroga dell’art. 93; occorrerà infine chiarire se tale disciplina riguarderà solo quelle imprese che “riavviano la propria attività”.

La sensazione è che ci troviamo ancora in presenza di una normativa di emergenza, non avendo avuto il Legislatore la lungimiranza (o forse le possibilità) di prevedere, oltre ai necessari interventi di sostegno, misure che consentano davvero il rilancio e lo sviluppo del Paese.