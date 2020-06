Dallo smartworking al #LockdownEnd

Openjobmetis, l’unica agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana, non si è mai fermata per la pandemia. Ha continuato ad assistere i clienti grazie allo smartworking, ma ha dovuto chiudere le sedi principali e le filiali locali, che sono state riaperte il 18 maggio. «Lo smartworking ci ha consentito di andare avanti» dice il cavalier Rosario Rasizza, ad di Openjobmetis e presidente di Assosomm, l’associazione italiana delle agenzie per il lavoro, «ma il colloquio resta un elemento fondamentale del nostro lavoro. Le soft skills non passano attraverso un collegamento telematico. Quel che passa sono le tue competenze del passato, una polaroid di quel che hai fatto di cui mi devo fidare, ma non quello che tu mi porti, l’emozione che mi trasmetti, la sensazione che mi dai; non passa come ti vesti se non dalla pancia in su, come metti le braccia, una serie di visioni non verbali che però a un’attenta platea di selezionatrici e selezionatori fanno la differenza, specie per alcune posizioni».

L’esperienza di smartworking imposta dalla pandemia lascia un’eredità positiva in Openjobmetis, ma anche la consapevolezza di quanto sia insostituibile l’incontro fisico: «Per consentire alla nostra platea di mamme e papà di vivere un po’ meglio la situazione familiare con i loro bambini» dice Rasizza, «in futuro non mi dispiacerebbe continuare con questa modalità per uno o due giorni la settimana. Ma le aziende sono fatte di persone che si incontrano, anche alla macchinetta del caffè. Altrimenti non si spiegherebbe perché gruppi digitali come Google e Linkedin abbiano fatto delle proprie sedi luoghi di incontro, con le aree break dove condividere le idee».

«Siamo ripartiti con un’azienda divisa in due» spiega l’ad, «una settimana metà lavora in azienda e l’altra in smartworking, la settimana successiva si fa cambio. Così se malauguratamente ci fosse un caso di positività al coronavirus, l’altra metà dell’azienda sarebbe comunque in sicurezza. Questo permette anche di rispettare le distanze di sicurezza in misura superiore a quelle previste, così da mettere tutti nelle condizioni migliori per lavorare». Rasizza confida che il suo atteggiamento risente anche della sua esperienza personale: «Credo che i miei colleghi beneficino della mia disavventura: sono stato colpito dal Covid-19, sono stato in ospedale, ho vissuto l’esperienza dell’ossigeno, non quella della terapia intensiva, mi sono fermato un passo prima. Ho visto come si sta, e si sta veramente male, quindi non voglio che nessuno di loro provi questa esperienza, l’ho provata io, basta e avanza». Tutte le filiali sono state attrezzate con più di 20mila confezioni di gel igienizzante, con il plexiglas per separare le postazioni, oltre 5mila mascherine kn95 e anche della visiera: «così possiamo alternarle, stare 8 ore con la mascherina è dura; ci siamo attrezzati anche con termoscanner e termometri» aggiunge l’ad di Openjobmetis, «insomma abbiano cercato di fare quel che potevamo con il buon senso. Non esiste un manuale per la ripartenza, forse perché i nostri governanti a parte la loro poltrona non hanno mai gestito nulla…».

L’azienda è stata investita direttamente dai ritardi delle risorse promesse dal governo: «Stiamo anticipando la cassa integrazione per le nostre società controllate» sottolinea Rasizza, «perché abbiamo la forza di farlo; altrimenti come mangerebbero queste persone? La somma degli annunci è di 500 miliardi. Credo che agli imprenditori e agli italiani basterebbe la metà subito, non 500 miliardi del Monopoli, ma 250 miliardi veri subito». Per chiudere, una buona notizia, anzi «una notizia bomba: per assumere una persona che sanifichi i bagni della nostra sede, mi sono chiesto: perché non rivolgersi al centro impiego e attingere all’elenco dei percettori del reddito di cittadinanza?» racconta Rasizza, «Pensavo fosse una mission impossible. Invece ho incontrato quattro persone e ne ho assunta una per quattro mesi. Saranno pochi, ma intanto questa persona ha un regolare stipendio, e se si farà apprezzare magari resterà con noi con altre mansioni. L’ho tolta dal divano: sono contento».