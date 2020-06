La web community che educa alla finanza

«Il primo lavoro da fare, ancora prima di operare la consulenza indipendente, è educare l’investitore: da questo assunto partono la community e i contenuti di educazione finanziaria di Io Investo. Il nostro è un obiettivo ambizioso: cambiare le abitudini di investimento di un Paese, l’Italia, e dei suoi investitori. Siamo giovani e pieni di energia verso un progetto che non parte da un servizio o da un prodotto, ma dall’educazione finanziaria». Danilo Zanni, consulente finanziario autonomo e analista tecnico dei mercati finanziari certificato Siat (Società Italiana Analisi Tecnica), insieme ad Alessandro Moretti, membro del comitato scientifico e docente Siat, è alla guida di Io Investo (www.ioinvesto.com), il progetto sulla finanza personale con la community più grande e interattiva d’Italia. Un progetto che nasce dalle storie personali di due giovani appassionati di trading e consulenza finanziaria che mettono la cultura prima del business, consapevoli del fatto che la prima stimola il secondo. «Avevo notato già durante l’università che in Italia la cultura finanziaria degli investitori era, ed è ancora, una tra le più basse al mondo, con le banche molto focalizzate sulla vendita e lo sviluppo del prodotto - prosegue Zanni -. Per cui mi dicevo: se da un lato c’è tanta necessità di consulenza vera e dall’altra scarsità di questa consulenza, allora si possono fare sia il bene dell’investitore, aiutandolo a formarsi, sia un ottimo business. Una logica win-win per il cliente e per la banca». Dal primo incontro con Moretti, nel 2018, nasce la prima idea di Io Investo: «Ero professionista della consulenza con la passione del trading, lui professionista del trading con la passione della consulenza, eravamo complementari». Così è iniziata una collaborazione graduale e dopo un anno di conoscenza, quando è stato attivato l’albo dei consulenti indipendenti - «ero consulente finanziario in Fineco, dove in 4 anni ho raccolto oltre 30 milioni di euro e costruito un portafoglio di 500 clienti» - i due hanno cominciato a parlarsi seriamente. «Abbiamo fatto un veloce business plan, una valutazione di quello che poteva essere il progetto comune e a luglio 2019 mi sono licenziato da Fineco: a ottobre avevamo già iniziato con la community di Io Investo. Oggi siamo 4 soci e circa 20 collaboratori, più alcune agenzie che ci curano comunicazione, pubblicità ecc». Una community i cui numeri parlano da soli: un canale YouTube con 4mila video, circa 100mila iscritti e 3 milioni e mezzo di minuti/mese di visualizzazioni; un profilo Instagram con 20mila follower; un gruppo Facebook con 20mila e uno di TikTok con circa 300mila iscritti e punte da 20 milioni di visualizzazioni/mese; un canale Telegram molto attivo con 5500 iscritti; un database di 40mila indirizzi mail.

Io investo offre contenuti gratuiti, ma l'utente può acquistare servizia pagamento con la garanzia "soddisfatti o rimborsati"

Numeri fenomenali per un verticale di finanza, con contenuti quasi tutti gratuiti. Ma la gratuità non è controproducente? «No - afferma Zanni -. Al contrario, educando le persone riusciamo a far valere i nostri servizi: solo chi sa, riesce a capire il valore della tua consulenza». Ecco perché Io Investo offre contenuti di educazione finanziaria gratuiti e se poi l’utente vuole risparmiare tempo, avere un percorso organizzato e il supporto del team, può acquistare uno dei prodotti e servizi a pagamento, tutti con la garanzia soddisfatti o rimborsati. E tutti destinati a investitori sia “dilettanti”, sia evoluti: «Su Io Investo - conclude Zanni - si può trovare quello che le scuole e le banche non insegnano. Circa il 37% della popolazione italiana, secondo Bankitalia, ha un’alfabetizzazione finanziaria: noi cerchiamo di comunicare in modo semplice concetti che dovrebbero essere posseduti da tutti. Investire non significa speculare, ma saper distinguere tra prodotti rischiosi e sicuri, conoscere i rischi dei prodotti finanziari e saper decidere in autonomia».