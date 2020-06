Il test sierologico? Quasi quasi lo faccio in hotel

In tempi di Coronavirus, anche l’hotellerie si attrezza... offrendo un pacchetto che al soggiorno associa la salute. Allegroitalia Golden Palace, hotel cinque stelle lusso nel cuore di Torino, è il primo hotel in Italia e in Europa, dove poter effettuare il test sierologico anti-Covid-19. Con l’iniziativa “Grand Hotel della Salute”, l’ospite di Allegroitalia Golden Palace a Torino può sottoporti a un prelievo di sangue presso l’unità medica presente in hotel 24 ore su 24 e accedere al test sierologico certificato dal Ministero della Salute.

Allegroitalia Hotel & Condo ha avviato una partnership con il progetto“Motore Salute”, il cui direttore scientifico è il medico chirurgo Claudio Zanon. In hotel è presente un ambulatorio medico ed è possibile fare anche altri esami, come la densiometria ossea.

L’iniziativa “Grand Hotel della Salute” propone un soggiorno felice all’insegna della salute e del benessere. «In questo momento così delicato - spiega Piergiorgio Mangialardi, presidente della catena Allegroitalia - vogliamo mettere a disposizione i nostri spazi per permettere di soggiornare in un luogo sicuro che possa trasmettere benessere attraverso il proprio personale ed i servizi offerti. Può inoltre essere un modo per rilanciare il turismo e il mondo dell’ospitalità, così profondamente colpito».

A disposizione degli ospiti c’è anche la possibilità di usare “family health”, un sito che archivia la storia clinica

Il pacchetto “Grand Hotel della Salute” è la soluzione perfetta per persone che necessitano servizi di controllo della propria salute. Include: assistenza medica e infermieristica giornaliera, dieta personalizzata, animazione culturale, palestra e SPA, ampio giardino nel cuore della città. Possibilità di avere personal trainer a disposizione (extra). Il Grand Hotel della Salute ha anche messo a punto diete su misura per ospiti affetti da diabete, allergie e ipertensione.

A disposizione degli ospiti la possibilità di utilizzare “Family Health” sito online per archiviare tutti i documenti sanitari in un cassetto digitale che fotografa la storia clinica nella consapevolezza che i primo passo per mantenere il benessere e gestire il priorio stato di salute sia quello di avere a dispozione i dati e le informazioni raccolte nel tempo. Il soggiorno per tre giorni presso Allegroitalia Golden Palace è a partire da 450 euro a persona.

Soggiornare negli hotel Allegroitalia è sicuro. Tutte le strutture adottano scrupolose misure di prevenzione per garantire la salvaguardia di ospiti e personale: termoscanner con cui viene quotidianamente misurata la temperatura a dipendenti e clienti; ionizzatori per una pulizia approfondita delle camere e degli spazi comuni; ed infine di speciali sistemi di erogazione di perossido di idrogeno per la sanificazione di scarpe e valigie. Tutti i membri dello staff, inoltre, sono forniti di guanti e mascherine protettive.

e-mail: sales2@allegroitalia.it

Tel. 366 2129 131

NON SOLO TORINO

Allegroitalia Hotel & Condo, legato al fascino del tricolore, all’arte e al divertimento, in continua crescita oggi annovera alcune tra le più interessanti proprietà in Italia: Allegroitalia Torino Golden Palace, Allegroitalia Milano San Pietro all’Orto 6, Allegroitalia Espresso Darsena, Allegroitalia Espresso Bologna, Allegroitalia Pisa Tower Plaza, Allegroitalia Terme Villa Borri, Allegroitalia Nazionale Volterra, Allegroitalia Elba Golf, Allegroitalia Capo d’Arco, Allegroitalia Elba Napoleon, Allegroitalia Ostuni Agritrulli, Allegroitalia Porto Cervo, Allegroitalia Etna Pedara, Allegroitalia Siracusa Ortigia.