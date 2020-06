«Guadagnare con Instagram?Vi insegno io come si fa»

«Se sognare non costa nulla tanto vale farlo in grande». Giuseppe Cesarano ha 26 anni e a sognare ha iniziato da bambino, nella sua Pompei. Ha sostituito il solito “Hi there! I’m using WhatApp” con “Busy making money”. E quest’anno ha fondato una piccola società che si occupa di marketing e di consulenza e che si chiama Gorilla Consulting, un nome che ricorda molto da vicino quel Guerriglia marketing” coniato nel 1984 dal pubblicitario americano Jay Conrad Levinson a indicare la promozione pubblicitaria non convenzionale a basso costo, attraverso l’utilizzo creativo di mezzi e strumenti che fanno leva sull’immaginario e sui meccanismi psicologici degli utenti. Si tratta di un approccio sistematico al marketing adottato soprattutto da professionisti e piccole e medie imprese. «Durante la quarantena il nostro fatturato è cresciuto del 500%», dice. Il lockdown ha fatto esplodere il web. Facendo impennare gli affari di chi, come lui, ha scelto di essere un “online marketer”.

Cosa significa essere un “online marketer”?

Insegno ai miei clienti, che siano privati, manager o aziende, ad avere visibilità e soprattutto a guadagnare grazie alla presenza online.

Ci provano in tanti.

Ma in pochi ci riescono. E non è una questione di followers.

Ah no?

I followers sono un numero inutile: la maggior parte delle persone battagliano sul numero dei followers, ti assegnano un’identità in base ai like, vanno a fare ricerche col tuo nome sui siti esterni per verificare se i followers sono reali o se sono un bot.

E non va bene?

No, perché nel frattempo non capiscono che stanno solo perdendo tempo: sono ricerche che non li portano a niente e soprattutto non fanno soldi. Io su Instagram ho circa 20mila followers, per esempio, ma non mi seguono ogni giorno realmente tutti e 20mila. Il numero dei followers è una vetrina per tutti, non è quello il punto chiave. Io questo social lo uso per fare soldi, e i “mi piace” non pagano le mie bollette.

Davvero si fanno i soldi con Istagram?

Il mio è un profilo verticale, rivolto solo a un determinato target che mi segue. Uso Instagram come vetrina: i 20mila followers mi servono solo per dimostrare al mio pubblico che è possibile arrivare ad averli. È come se dicessi: “guarda che puoi avere anche tu tantissimi followers, puoi guadagnare anche tu”. Certo, se vuoi puoi fare l’italiano medio attaccandoti al fatto che non sono tutti followers reali e però in tasca non hai soldi, mentre io con le tue stesse potenzialità sto guadagnando.

Con le stesse potenzialità che significa?

Sia io che gli altri abbiamo lo stesso computer, lo stesso wi-fi, lo stesso smartphone. Ma c’è questa cultura sbagliata... Io le chiamo vanity metrics. metriche di vanità. Anche la stessa Chiara Ferragni ha milioni di followers, ma non sono tutti reali. E Instagram le ha permesso di creare una società milionaria e brand legati alla sua società.

Chiara Ferragni vende moda. Giuseppe Cesarano cosa vende?

Come lavorare, come guadagnare, come gestire il profilo tramite strategie pratiche, segreti proibiti e tecniche oscure. Da inizio anno ho un corso che si chiama Instaone Academy che è proprio un’accademia formativa dall’A alla Z sull’Instagram marketing.

Diciamo che c’è un gap generazionale da colmare... al contrario però.

In questo caso è il giovane che insegna al vecchio. Il corso è proprio un’accademia step by step. Si tratta di più di dieci ore nei vari moduli video. Oltre al corso faccio anche consulenza: mi pongo sul mercato anche come formatore con consulenze strategiche sia per privati che per aziende, con corsi specifici, pacchetti di lezioni o anche consulti occasionali di un’ora.

E le aziende cosa le chiedono?

Le strategie, le cose pratiche... quelle che, manco a farlo apposta, sono contenute nel corso o spiego nella consulenza. Ognuno ha dei dubbi che vuole chiarire.

Come si diventa online marketer?

Seguendo i miei corsi.

E lei come lo è diventato?

La scuola non mi è mai piaciuta, così dopo la terza media sono andato a dare una mano nel negozio di ferramenta dei miei. Poi ho iniziato a lanciarmi verso un po’ di opportunità, a 18 anni facevo network marketing e vendita diretta e già iniziavo a frequentare i primi corsi di formazione e crescita personale.

Quindi non è del tutto vero che non ha studiato...

Diciamo che ho fatto molta scuola di vita. Mentre i miei coetanei erano un po’ allo sbaraglio io iniziavo a percorrere i miei progetti. Si cresce a velocità diverse, ho perso molti amici, però è un po’ la scalata del successo. Con Instagram ho iniziato nel 2017, col profilo @giuseppecesarano1 proponevo immagini della mia quotidianità: in palestra, col cane, in vacanza... E notavo che le persone non solo seguivano, ma interagivano. Ho avuto la perspicacia di sfruttare questa cosa a mia vantaggio e capire come gestirla al meglio.

È diventato un influencer?

Non proprio. Ho visto da subito l’opportunità di monetizzare. Sono perspicace e poi vengo da una zona, Napoli, che ti inietta la voglia di rivalsa nei confronti della vita.

Ma come ha fatto a monetizzare?

Nel 2017 la prima cosa che ho fatto è stata scrivere una guida digitale in pdf, un ebook. L’ho lanciata sul mercato, la ospitavo su un sito, la vendevo. Visto che prendeva piede ho pensato di fare qualcosa di più serio. Così ho aperto una mia social media agency, Gorilla Consulting, e lanciato un servizio di crescita del profilo Instagram che si chiama Instaone. Poi siamo cresciuti, attualmente siamo in quattro e lavoriamo tutti da remoto.

Eravate già pronti prima del lockdown.

Non solo: durante queste settimane il nostro fatturato si è addirittura quintuplicato. Mentre i nostri coetanei perdono tempo sui social c’è qualcuno che riesce a estrarne valore. Sicuramente la domanda si è spostata, quindi quello che funzionava ai tempi dei nostri nonni probabilmente oggi non funziona più. Il mondo del web offre opportunità a tutti, nessuno escluso; o meglio, a tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco e uscire dalla propria zona di comfort. Purtroppo oggi per molti giovani della mia età è più semplice lamentarsi, dare la colpa agli altri e mai a loro stesse per la propria situazione, cullandosi in pensieri assurdi, del tipo che lo Stato gli dà il reddito di cittadinanza e quindi sono a posto così. Il mio invito è a sognare in grande, darsi da fare giorno e notte, e avere la perseveranza di raggiungere i propri obiettivi. Tutto è raggiungibile per chi sa che deve farsi “il mazzo”. Per chi non vuole, ovviamente, ci sono popcorn e Netflix che li attendono sul proprio divano.

www.instagram.com/giuseppecesarano1

http://bit.ly/infogcstrategies

gorillastrategies@gmail.com