Compagnie aeree, profondo rossoIata: 84,3 mld di dollari di perdite

84,3 miliardi di dollari. È la perdita, o meglio la voragine del trasporto aereo nel 2020 prevista dalla Iata, l’associazione mondiale delle compagnie. Per i ricavi è previsto un dimezzamento a 419 miliardi da 838 miliardi, per i margini di profitti netti una contrazione del 20,1%. Il traffico globale dovrebbe registare un calo del 54,7%. Il 2021 è previsto ancora in perdita a 15,8 miliardi di dollari, con ricavi in aumento a 598 miliardi. «Finanziariamente, il 2020 sarà l'anno peggiore nella storia dell'aviazione. Di media, ogni giorno quest'anno registra 230 milioni di perdite per il settore» ha commentato il ceo e direttore generale della Iata, Alexandre de Juniac. «Il sostegno finanziario dei governi era e rimane cruciale dal momento che le compagnie bruciano cassa. A condizione che non vi sia una seconda e più dannosa ondata di Covid-19, il peggio del crollo del traffico è probabilmente alle nostre spalle. Una chiave per il recupero è l'attuazione universale delle misure di riavvio concordate attraverso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao) per proteggere i passeggeri e l'equipaggio. E, con l'aiuto di un'efficace tracciabilità dei contatti, queste misure dovrebbero dare ai governi la sicurezza di aprire i confini senza misure di quarantena. Questa è una parte importante della ripresa economica perché circa il 10% del Pil mondiale proviene dal turismo e gran parte dipende dal trasporto aereo. Far volare di nuovo le persone in sicurezza sarà una potente spinta economica», ha aggiunto de Juniac. Gli Stati hanno fin qui sostenuto le compagnie aeree con 123 miliardi di aiuti, 50 dei quali in prestiti, quindi debiti che le compagnie dovranno restituire. Altre forme di sostegno sono 12 miliardi di garanzie su prestiti, 11 miliardi iniezioni di capitale, 3 miliardi di sgravi fiscali.