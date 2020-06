Zoom fa boom nei risultati e vola ancora in Borsa

Zoom Video Communications ha certamente sfruttato al meglio il suo grande momento di visibilità, dovuto al coronavirus: il provider di teleconferenze ha riportato un aggiornamento trimestrale migliore del previsto questa settimana.

L'ultimo trimestre di Zoom - conclusosi ad aprile - ha visto crescere il suo fatturato del 169% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ciò è dovuto a tutti i nuovi utenti che hanno affollato la piattaforma con ordini globali di soggiorno a casa, con tutto, dalla scuola a domicilio alle feste a casa, che all'improvviso sono diventate un affare virtuale. Zoom ha quasi raddoppiato le previsioni di fatturato anche per quest'anno, il che suggerisce che l'azienda si aspetta sia di aggiungere altri utenti paganti sia di aumentare gli importi che gli abbonati esistenti pagheranno. Risolvere i molti problemi di privacy degli utenti dovrebbe certamente aiutare in questo senso...

L'annuncio di Zoom ha spinto il suo prezzo al rialzo del 5% mercoledì, una piccola cosa dopo l'aumento di oltre il 200% già messo a segno quest'anno. La tiepida risposta degli investitori potrebbe essere dovuta al fatto che alcuni di loro "hanno comprato la voce, hanno venduto la notizia". In altre parole, hanno comprato le azioni di Zoom in previsione del fatto che avrebbe beneficiato del blocco del coronavirus, e le hanno vendute dopo il suo forte aggiornamento dei guadagni per assicurarsi il loro profitto. D'altra parte, potrebbe anche essere perché gli investitori prudenti sono preoccupati che i costi temporaneamente gonfiati dell'azienda - compresa la capacità di server aggiuntivi di Amazon Web Services per far fronte a tutti quei nuovi utenti - suggeriscono ulteriori pressioni in futuro.

Secondo un sondaggio di LinkedIn del mese scorso, più dell'80% delle persone che lavorano in settori basati sulla scrivania - come la finanza e la tecnologia - ritengono di poter svolgere il proprio lavoro in modo altrettanto efficace dai loro divani. Quasi un quarto dei top manager che hanno partecipato a un sondaggio PwC separato, nel frattempo, ha detto che stanno cercando di rifilare gli spazi degli uffici. Quindi, con il potenziale per molte più teleconferenze in futuro, non è forse una sorpresa che ci sia una grande competizione in corso: Facebook ha recentemente annunciato nuove funzionalità di videochiamata, mentre il gigante delle telecomunicazioni Verizon ha acquistato il concorrente di Zoom BlueJeans.