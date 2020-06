Sulla testa dello zar Putin dopo il Coronavirus il gasolio

Vladimir Putin ha ordinato lo stato di emergenza dopo che 20.000 tonnellate di gasolio si sono riversate in un fiume all'interno del Circolo Polare Artico. La fuoriuscita si è verificata quando venerdì è crollato un serbatoio di carburante in una centrale elettrica vicino alla città di Norilsk.

L'impianto è gestito da una divisione di Nornickel, le cui fabbriche nella zona hanno reso la città uno dei luoghi più inquinati della Terra. Nel corso di una videoconferenza di mercoledì, trasmessa in televisione, Putin ha criticto il capo della filiale di Nornickel che possiede la centrale elettrica, la Ntek, dopo che i funzionari hanno detto che la società non ha denunciato l'incidente. "Perché le agenzie governative l'hanno scoperto solo due giorni dopo il fatto? Impareremo a conoscere le situazioni di emergenza dai social media? Sei abbastanza in salute laggiù" ha detto il presidente russo a Sergei Lipin, il capo della Ntek. Nornickel ha detto che NTEK ha riferito ciò che è accaduto in modo "tempestivo e corretto". Il governatore della regione di Krasnoyarsk, dove si trova Norilsk, ha detto a Putin di aver saputo della situazione reale solo domenica dopo che "informazioni allarmanti sono apparse sui social media". Putin ha detto di essere d'accordo sulla necessità di uno stato di emergenza nazionale per richiedere maggiori risorse per lo sforzo di risanamento. Il comitato investigativo russo, che si occupa di grandi crimini, ha annunciato di aver avviato tre indagini penali sull'incidente e di aver arrestato un dipendente della centrale elettrica. Alexei Knizhnikov del World Wildlife Fund ha detto che il gruppo ambientalista è stato quello che ha avvertito gli specialisti della pulizia dopo aver confermato l'incidente attraverso le sue fonti. "Sono volumi enormi", ha detto. "E' stato difficile per loro coprirli". Il volume della fuoriuscita è di gran lunga superiore a quello della fuoriuscita di Kerch del 2007, che ha coinvolto 5.000 tonnellate di petrolio, ha detto Knizhnikov. All'epoca la fuoriuscita nello stretto del Mar Nero era la più grande del suo genere per la Russia e richiedeva l'intervento dei militari e di centinaia di volontari.

Knizhnikov ha detto che il carburante diesel è più leggero del petrolio, quindi è probabile che evapori piuttosto che affondi, ma è anche "più tossico da pulire".

Il fiume Ambarnaya, che ha subito l'impatto della fuoriuscita, sarà difficile da ripulire perché è troppo poco profondo per usare chiatte e la posizione remota non ha strade, hanno detto i funzionari a Putin.

Il ministro dell'ambiente russo, Dmitry Kobylkin, ha detto di aver pensato che bruciare il carburante, come alcuni suggeriscono, fosse troppo rischioso. E" una situazione molto difficile. Non riesco a immaginare di bruciare così tanto carburante in un territorio artico... un falò così grande su una tale area sarà un grosso problema".