Private capital, da Aifi un corso in quattro giornate

AIFI organizza quattro giornate di formazione per parlare di “Il private capital. Strumento di asset allocation per i portafogli privati”. Nel pomeriggio del 22, 23, 29 e 30 giugno, aula virtuale, si approfondiranno, alla luce delle novità introdotte dal DL Rilancio, le potenzialità dell’asset class private capital per i portafogli degli investitori privati.

Il corso si propone di fornire metodologie per fare maturare presso la clientela private decisioni consapevoli nell’ambito delle scelte allocative in strumenti alternativi. Un insieme di conoscenze e di competenze tecniche necessarie per operare nell'ambito dell’attività di private equity, venture capital e private debt.

I destinatari sono tutti i consulenti finanziari, le reti di asset manager e i private bankers che vogliono approfondire le opportunità e le potenzialità connesse all’investimento in private capital come strumento di asset allocation per i portafogli privati. I professionisti provenienti da banche, società finanziarie, imprese o da fondi d’investimento, interessati a sviluppare e consolidare le loro capacità professionali nel settore del private equity, venture capital e private debt. Tutti i professionisti di Enti o Istituzioni Pubbliche che vogliono accrescere le conoscenze in merito alle logiche di funzionamento dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio delle aziende e in strumenti di debito.