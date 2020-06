Patto per l’Export, la Farnesinarilancia il Made in Italy nel mondo

Rilanciare il Made in Italy attraverso un piano che poggia su sei pilastri: comunicazione; promozione integrata; formazione/informazione; e-commerce; sistema fieristico; finanza agevolata. È l’obiettivo del Patto per l’Export, presentato oggi alla Farnesina. Il patto è frutto dei 12 tavoli settoriali, uno per ciascuna categoria economica significativa dell’export italiano, coordinati dal sottosegretario di stato Manlio Di Stefano, a cui hanno preso parte 147 associazioni rappresentative di tutti i settori produttivi, dall'agroalimentare alla meccanica. L’insieme delle risorse al momento disponibile per la sua attuazione ammonta a circa 1,4 miliardi di euro; ma il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha parlato di un sostegno finanziario al Made in Italy «senza precedenti», grazie al fondo 394 per l’internazionalizzazione e alla riforma del sistema di assicurazione pubblica all’esportazione, che ha sbloccato fino a 200 miliardi di euro di garanzie. «Il motore del Made in Italy, asset strategico per eccellenza dell’economia e dell’imprenditoria italiane, può tornare a correre», ha affermato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, «Abbiamo vissuto un periodo estremamente complesso, senza precedenti nella nostra storia. Fin dal primo giorno ci siamo focalizzati sull’obiettivo strategico di ripartire e andare oltre l’emergenza. Abbiamo tenuto aperto il dialogo con imprese e associazioni di categoria. Abbiamo raccolto le idee per fare ripartire il paese, oggi possiamo ricominciare a correre e siamo qui per firmare un vero e proprio patto per l’export, che ci lega a precise responsabilità e impegno reciproco e recepisce le richieste di cui ci avete reso partecipi. Una strategia ambiziosa ma solida». Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza delle risorse finanziarie messe a disposizione: «La riforma della componente di sostegno finanziario all’export è particolarmente rilevante. Il nuovo meccanismo di garanzia consentirà di identificare in modo concertato e condiviso priorità strategiche e arrivare una platea più larga di imprese. Ora l’Italia ha a disposizione leve finanziarie più importanti e più significative, una capacità di coordinamento strategico più incisiva e la possibilità di mettere in campo attori non sono solo statali. Si tratta di un grande patto per l’export che ha messo in campo strumenti e un metodo di lavoro nuovi per assicurare il successo di “uno degli elementi più importanti dello sviluppo e della prosperità del nostro Paese».

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del sostegno pubblico all’internazionalizzazione e associazioni di categoria e del mondo economico-finanziario. È il caso di Ice, che come ha ricordato il presidente Carlo Maria Ferro «è impegnata a sostenere il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale nell’attuazione nel patto per l’export, a supporto della ripresa ma anche di un riposizionamento strutturale del paese per affrontare i mercati che cambiano. Con il patto per l’export, acceleriamo nella direzione volta a rafforzare la formazione e la digitalizzazione, con un supporto alle imprese nelle tecnologie digitali per ripresa e posizionamento». Presente anche il Commissario generale per Expo Dubai, Paolo Glisenti, il quale ha rimarcato come Expo Dubai 2020, rinviato ad ottobre 2021, sarà il primo grande evento globale dopo la pandemia di coronavirus. Secondo Glisenti, l’Esposizione universale sarà uno dei grandi eventi del 2021 per rilanciare l’internazionalizzazione del Sistema Italia. «Noi al commissariato stiamo lavorando per farne un percorso inclusivo che coinvolga tutti i membri della cabina di regina, le regioni, le imprese, gli enti e i firmatari del patto per l’export. Finora sono 60 i protocolli d’intesa sottoscritti e in corso di definizione con ministeri, enti pubblici e università, mentre 16 sono le regioni e le provincie autonome che hanno aderito e sono 50 le imprese già sponsor o che stanno discutendo i contratti. Faremo del padiglione Italia, che stiamo ri-digitalizzando, sempre di più la casa delle imprese italiane, casa dei territori, talenti e competenze. Il luogo reale e la piattaforma virtuale per avere contatti e fare contratti». Glisenti ha ricordato che quello italiano sarà un padiglione non espositivo, ma dimostrativo di processi di trasformazione e innovazione per valorizzare le filiere produttive e promuovere incontri BtoB nei riguardi degli operatori finanziari dell’area interessata da Expo Dubai. Infine, Glisenti ha ricordato che l’evento avrà luogo quando secondo previsioni diffuse si metteranno in moto i flussi turistici intercontinentali, “«occasione unica per il rilancio dell’Italia come un’occasione per aumentare i flussi in entrata e differenziare l’offerta facendo di arte, cultura, moda, cucina di qualità le risposte fondamentali legate alla storia, alla creatività e all’innovazione italiana».



Tra i firmatari del patto ci sono anche Carlo Sangalli, presidente Unioncamere; Carlo Bonomi, presidente di Confindustria; Patrizia De Luise, presidente Rete Imprese Italia; Mauro Lusetti, presidente Alleanza delle cooperative; Antonio Patuelli, presidente Associazione bancaria italiana; Stefano Messina, presidente Assarmatori; Giovanni Laezza, presidente Associazione esposizioni e fiere italiane; Cosimo Dinoi, presidente Confederazione delle associazioni europee di professionisti e imprese; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Secondo Scanavino, presidente Cia-agricoltori italiani; Maurizio Casasco, presidente Confederazione italiana della piccole e media industria privata (Confapi); Paolo Agnelli, presidente Confimi industria; Mario Mattioli, presidente Confitarma; Roberto Capobianco, presidente Conflavoro Pmi; Francesco Verrascina, presidente Copagri; Francesco Galietti, direttore nazionale Cruise Line International Association; Ivano Vacondio, presidente Federalimentare, Stefano Bordone, vice presidente vicario FederlegnoArredo; Luigi Scordamaglia, consigliere delegato filiera Italia; Alberto Bonisoli, presidente Formez; Andrea Viero, presidente Invitalia.