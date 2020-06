Lo stress abita nell’ipotalamo, parola di Yale

Un nuovo studio di scienziati dell'Università di Yale ha scoperto dove lo stress vive nel cervello. Livelli più elevati di stress si trovano nell'ipotalamo; stress inferiore si trovano nella corteccia dorsale laterale frontale.

I soggetti del test sono stati sottoposti a scansioni fmri mentre guardavano immagini stressanti, tra cui un cane che ringhiava, facce mutilate o bagni sporchi.

"Nonostante i ruoli distinti di queste reti, i nostri risultati suggeriscono che gli individui si sono impegnati sia in reti positive che negative in modo adattivo per attenuare le sensazioni di stress", spiegano gli scienziati di Yale nel loro studio. "Cioè, i partecipanti avevano una maggiore connettività con le reti negative (la cui forza prevedeva di sentirsi meno stressati), ma, allo stesso tempo, avevano una minore connettività con le reti positive".

Attualmente il mondo soffre di un diffuso disagio psicologico dovuto agli aspetti sanitari immediati della pandemia globale di coronavirus, alle conseguenze dell'isolamento fisico, alla paura di infezioni, alla morte e alla perdita di familiari, all'allontanamento fisico dai propri cari e dai coetanei e alle turbolenze economiche.

I più a rischio e bisognosi di aiuto sono gli operatori sanitari in prima linea, gli anziani, gli adolescenti, i giovani, le persone con condizioni di salute mentale preesistenti e coloro che sono coinvolti in conflitti e crisi.

Un briefing di 17 pagine delle Nazioni Unite ha evidenziato un sottoinvestimento storico nei bisogni di salute mentale e ha chiesto la disponibilità diffusa di salute mentale d'emergenza e di sostegno psicologico durante la pandemia.

"Questi risultati possono aiutarci ad adattare un intervento terapeutico a molteplici obiettivi, come l'aumento della forza delle connessioni dall'ippocampo alla corteccia frontale o la diminuzione della segnalazione ai centri di stress fisiologico", ha detto Rajita Sinha, professore di psichiatria del Foundations Fund e professore al Child Study Center e al dipartimento di neuroscienze di Yale, a Yale News.