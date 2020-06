Slack, la società di messaggistica infra-aziendale più celebre del mondo, ha riportato un trimestre più forte del previsto ma secondo gli investitori non ha fatto bene come speravano nelle settimane di pandemia, e le sue azioni sono inizialmente scese del 15% venerdì.

Le entrate di Slack sono state superiori al previsto e hanno aiutato l'azienda a registrare una perdita trimestrale inferiore al previsto, oltre ad aumentare la guida delle entrate per l'anno. Non ci sono grosse sorprese: Slack era pronta a trarre vantaggio dal nostro nuovo stile di vita casalingo, che si è trasformato da un lusso a una necessità. Questo è il motivo per cui l'azienda ha dichiarato di aver aggiunto 12.000 nuovi clienti paganti lo scorso trimestre - tra cui il capo di Amazon.

Ma il coronavirus non è amico di Slack: l'azienda ha abbandonato la sua guida alla fatturazione, che riflette i suoi progetti di rinnovo, le vendite a nuovi clienti e l'upselling dei clienti esistenti. Chiaramente i clienti di Slack sono stati scossi dalla pandemia, così come la fiducia dell'azienda nel fatto che quest'anno aumenteranno la loro spesa tecnologica.

Se le speranze degli investitori per Slack sono state accresciute dalla forte performance di Zoom della scorsa settimana, sono state prontamente vanificate dall'aumento marginale delle previsioni di fatturato dell'app messenger. Zoom aveva raddoppiato le proprie aspettative - una prospettiva molto diversa che potrebbe essere spiegata da due basi di clienti molto diverse. Laddove i clienti di Zoom utilizzano le videoconferenze per qualsiasi cosa, dai meeting aziendali alle serate di quiz, gli utenti Slack si rivolgeranno prontamente a WhatsApp e Telegram quando vorranno una chiacchierata amichevole.

I mercati azionari sono una macchina di voto a breve termine: gli investitori votano quotidianamente a favore o contro le aziende in base alle loro aspettative - il che probabilmente spiega il calo del prezzo delle azioni di Slack. Ma a più lungo termine, i fondamentali di un'azienda - cioè la sua capacità di crescita costante degli utili - tendono a risplendere, premiando gli investitori pazienti con più capitale e, molto spesso, con un reddito più elevato attraverso dividendi e riacquisti di azioni.