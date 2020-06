Come fa un parcheggio a non conoscere mai sosta...

Ogni volta che c’è stata crisi siamo sempre diventati più forti!», dice Giuliano Rovelli (nella foto), fondatore di ParkinGo: «Stiamo lavorando bene, siamo un brand riconosciuto da tutti, abbiamo rimborsato i clienti che non sono potuti partire, io ho personalmente rifinanziato l’azienda, buttandoci dentro un milione di euro» prosegue, ed è un fiume in piena. Un fiume di entusiasmo contagioso: «Ecco, è l’unico contagio che mi piace, per il resto qui da noi funziona il protocollo “Parkingsafe”, lo slogan è: ‘Viaggia sicuro, entra in ParkinGo e sei più sicuro di quanto se entrato’. Ed è la verità! Tutti gli ambienti sono sanificati, abbiamo fatto un accordo con Freehands per cui tutti siamo a posto da ogni punto di vista. Con i nostri sanification point a infrarossi, prima di salire sulle navette tutti vengono sanificati, poi su ogni auto a noleggio viene fatta la sanificazione di tutti i punti di contatti, con un prodotto certificato a 40 micron che non rovina le plastiche, lo stesso usato nelle ambulanze e nelle sale operatorie!».

Altro che piegati dal Coronavirus: potrebbero lamentarsi, potrebbero piangersi addosso perché il traffico aeroportuale, su cui in gran parte si fonda il business di ParkinGo, è indubbiamente ai minimi termini, ma Rovelli e la sua squadra sono fatti a modo loro. E la difficoltà accresce la grinta. «Tra misure igienizzanti e protezioni fisiche – anche con il pvc cristal – abbiamo attrezzato le nostre navette isolando ogni posto, ed ad ogni passaggio navetta il prodotto provvederà a sanificare. Insomma, siamo pronti».

In realtà, Rovelli e la sua creatura – appunto, il sistema ParkinGo – ci sono nati, pronti. In base a un’idea nitida: innovare radicalmente un mestiere e una struttura tradizionale di cui ci sarà sempre bisogno: il parcheggio. Perché si fa presto a dire parcheggio. Si fa presto a scrivere: “Parking” su un cartello. Ma è anche e soprattutto lì, in quei grandi, vecchi e a volte trasandati spazi adibiti alla sosta delle auto che si dovrebbe e potrebbe basarsi, se tutti la pensassero come Rovelli, la smart-mobility: la mobilità moderna, a emissioni zero, a costi contenuti, a massima facilità di accesso. Ma, appunto, trasformare l’ovvio e il classico in un mestiere nuovo non è per niente facile.

Nel 2014 Giuliano Rovelli ha lanciato l’idea della ricarica elettrica gratuita. oggi ParkinGo ha il primato negli aeroporti

«Per noi è un punto fisso: ci siamo nati, innovatori. Nel ’95: siamo nati perché abbiamo capito che la rivoluzione della mobilità poteva partire, ed anzi doveva partire, dai parcheggi vicini agli aeroporti, soprattutto i grandi hub come Malpensa o Fiumicino. E siamo sempre andati avanti decisi a fare il meglio e il massimo!», racconta Rovelli. Se oggi la rete ParkinGo conta oltre 90 strutture in Europa – oltre all’Italia, dal 2011 in poi l’azienda si è espansa in Spagna, Svizzera, Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia – e se i clienti che se ne avvalgono sono stati l’anno scorso 2,7 milioni, e se le prenotazioni on-line (dato ante-Covid) sono state 21 mila, e ancora se le multinazionali affiliate sono poiù di 100, le aziende associate 7600 e i tour operators in rete oltre 10 mila… qualche ragione ci sarà!

«Dare servizi intelligente a valore aggiunto per l’automobilista, eccola la ragione», sintetizza Rovelli, che non si perde in chiacchiera a punta al sodo: servizi, dunque, e con un cuore digitale che batte forte.

Il primo da citare è senza dubbio ParkinGogreen power. Suona ovvio: tutti a chiacchiere dicono oggi di poter offrire ricariche per auto elettriche. Ma quando Rovelli ha lanciato l’idea – nel 2014 - è stato un pioniere. Ed oggi ha il primato tra i network di ricarica per veicoli elettrici negli aeroporti. E siccome non vuole privarsi di nulla per comunicare le sue peculiarità ha lanciato una promozione gratuita: “ParkinGo ti ricarica l’auto gratis!” Grazie alla quale i clienti possono ricaricare la propria auto elettrica gratuitamente.

L’innovazione più importante nella direzione della smart mobility si chiama “getmycar”, una sorta di airbnb delle auto

Ma non basta. Offrire un buon servizio per la mobilità significa innanzitutto essere rapidi, fare in fretta, sbrigarsi. E chi ha, più di tutti, bisogno di rapidità? Il pubblico che utilizza gli autonoleggi!

«E così, due anni fa – racconta ancora Rovelli - abbiamo lanciato accanto ai parking tradizionali quelli in cui gestiamo le flotte di rent-a-car determinando minori costi per compagnie e per clienti. Minori costi, dando agli operatori del settore le nostre ready-line pronte al prelievo di auto già preparate negli aeroporti. Con il nostro sistema di telecamere Full HD controlliamo lo stato dei veicoli in ingresso e in uscita e il maxi-scanner di ParkinGo garantisce un’accurata analisi dell’auto a 360 gradi verificandone lo stato prima e dopo la sosta. Chiaro? Si fa prima e non ci si sbaglia».

Ma non basta, Rovelli e i suoi non si fermano: «Abbiamo strutture aperte 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, vicine ai centri abitati, dobbiamo valorizzare questa caratteristica che hanno pochissimi. E quindi siamo diventati partner di Amazon». Già: col servizio Amazon Lockers,

i punti di ritiro automatici Amazon del colosso di Jeff Bezos, ormai disponibili nelle principali strutture del network ParkinGo in Italia. In pratica, si può ordinare ad Amazon di consegnare un pacco direttamente in parcheggio… «In questo modo i nostri parcheggi sono diventati dei centri di mobilità per le cose e non solo per le persone», spiega Rovelli, che poi rilancia: «Ma l’ultima innovazione, direi la più importante nella direzione della smart-mobility, si chiama Getmycar».

In effetti è un’idea geniale e potrebbe diventare, per l’auto, quel che Airbnb è stato ed è per la casa. «È una piattaforma fondata da noi con cui, in sostanza, i nostri clienti possono dare in condivisione la propria auto ad altri clienti nostri, in cambio risparmiando la spesa del parcheggio».

Come funziona? In oltre 28 location attive nei principali aeroporti italiani, GetMyCar permette all’automobilista di parcheggiare gratis, lasciando le chiavi a qualcuno che utilizzerà quell’auto per raggiungere un’altra destinazione dove al suo rientro l’automobilista potrà recuperarla. GetMyCar è stata costituita come entità societaria autonoma a fine 2017 ed ha già raccolto 2,5 milioni di euro per ampliare il team e sviluppare il business model perché gli investitori fiutano il boom.

«Sono innovazioni del genere che ci hanno permesso di arrivare dove siamo oggi – commenta Giuliano Rovelli – perché la nostra storia aziendale è una storia vera, di business, di posti di lavoro e di idee, non siamo in una di quelle start-uppine per figli di papà che con la scusa dell’innovazione non fatturano un’euro. Qui abbiamo fatto un’evoluzione pazzesca. Nel 2019, dopo 25 anni, abbiamo fatto ancora un +20% di fatturato e nei primi 45 giorni del 2020 un ulteriore +19,96%! Vuol dire che il mercato ci apprezza».

Anche perché l’innovazione continua e sa anche intercettare le nuove esigenze create dalla crisi: «Sì, abbiamo pensato agli autoconcessionari bloccati dalla stasi del mercato e abbiamo lanciato un servizio di ‘test-drive and buy’», spiega ancora Rovelli. Si tratta di questo: «Collocheremo nei nostri parcheggi aeroportuali dei corner che ospitano flotte di auto usate in vendita. Il cliente prende in noleggio una di quelle auto usate ed alla fine dell’uso, dopo essersi fatto un’idea della qualità della vettura, può decidere a ragion veduta se comprarla o no. Il tutto, avendo anche risparmiato sulla tariffa. Veda, i concessionari tradizionali hanno subìto un duro contraccolpo dalle nuove tecnologie. Quindici anni fa, le persone, prima di comprare un’auto, andavano sei volte in concessionaria, oggi ci vanno 1,5 volte. Il nostro ‘test-drive and buy’ aggiunge una sorta di salone virtuale ma operativissimo che velocizza e riqualifica il mercato dell’usato. È tutto digitale, gira su una app, si firma con il dito… e si allarga il mercato territorialmente, anche se hai un autosalone a Sondrio puoi proporre le tue auto usate a Malpensa». Il target è associare entro 24 mesi 500 concessionari su tutto il territorio nazionale, dalle azienda più grandi ai piccoli salonisti.

«Infine, con le nostre strutture siamo anche un media – conclude Rovelli – i nostri 2,7 clienti possiamo considerarli visitatori unici, con alta propensione all’acquisto e grande attenzione alla comunicazione intelligente. Non a caso da noi investono come Pirelli, Redbull, Leolandia e molti altri…»