Quando la solidarietà diventa propaganda

I veri amici si vedono nel momento del bisogno. Ma anche quelli interessati. Tra mascherine e fake news, il coronavirus rischia di stravolgere gli equilibri mondiali. «Siamo di fronte a un caso geopolitico internazionale», commenta a Economy Giulio Sapelli (nella foto). Economista, storico, accademico, dirigente d'azienda e privo di peli sulla lingua, nel descrivere quello che sta accadendo. Ovvero «una fortissima campagna di soft power, indotto e permesso dal Governo italiano», con la Cina che si accredita quale salvatrice della Patria (nostra), mentre nello stesso tempo «diffonde su larga scala fake news sulla pandemia iniziata in Italia e non a Wuhan». Sapelli si riferisce alla campagna mediatica che a fine marzo ha visto allineati dal blog del China global television network, T-House, al Jiefang Daily, foglio ufficiale del Comitato del Partito comunista cinese, fino al profilo twitter del Global Times, megafono inglese del Pcc, nell'alludere all'origine italiana del virus, travisando le parole del direttore dell’Istituto ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, che evidenziava la presenza di strane polmoniti fra persone anziane già a dicembre e perfino a novembre.

Dal G7 al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, ogni volta che gli Usa hanno tentato di mettere nero su bianco l'origine cinese del Covid-19, la risposta è stata un diplomatico rifiuto. E quando l'intelligence americana ha osato mettere in dubbio la vericidità delle comunicazioni cinesi relative a tempistica e diffusione dell'infezione Pechino ha reagito parlando di «commenti senza vergogna» e dubbi «immorali». D'altra parte, scriveva Eschilo, «In guerra, la verità è la prima vittima». Quante siano quelle cinesi, non è dato sapere. Pur non volendo dar credito alla newyorkese The Epoch Times (testata fondata da un gruppo di cinesi associati ai Falun Gong), che parla di 21 milioni di utenze cellulari scomparse in Cina tra dicembre e marzo, è davvero possibile che un Paese come l'Italia possa aver superato la Cina, che ha un numero di abitanti 23 volte superiore?



L'officina del mondo

«In Cina non solo manca la libertà di stampa, ma la vietano sempre di più. Ce ne accorgiamo quando ascoltiamo Giovanna Botteri: ricorda i corrispondenti da Mosca dell'Unità, che non arrivivano mai a un punto e avevano sempre comunicazioni troppo reverenziali», dice Sapelli. E ricorda che Pechino ha revocato le credenziali di stampa di diversi giornalisti di Wall Street, Journal, NY Times, Washington Post, espellendoli dal Paese. Per non parlare di Facebook, Youtube, Google, Whatshapp, bloccati da anni (l'unico social utilizzabile è WeChat della cinese Tencent). Fosse la libertà di espressione, l'unica a mancare. Da Human Right Watch ad Amnesty International, passando a Hilary Miller di United Nations Watch che ancora una volta a novembre sa Ginevra sottolineava l'incoerenza cinese nell'appartenere al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite «dal momento che è fra i peggiori trasgressori dei diritti umani al mondo», non c'è ong – tranne quelle di regime – che non bacchetti la Cina per le solite note questioni: pena di morte, mancanza di libertà religiosa, violazione sistematica dei diritti umani (vogliamo ricordare Liu Xiabo, l'unico premio Nobel in carcere?).

Quando l'intelligence americana ha messo in dubbio i dati diffusi dalla Cina, Pechino ha reagito parlando di dubbi «immorali»

Quanto alle condizioni di lavoro, si va dalle reti anti-suicidio installate negli stabilimenti Foxconn allo sfruttamento del lavoro minorile denunciato periodicamente dalle ong Peuples Solidaires e Sherpa, passando per la miriade di fabbrichette nel mirino della Ong China labor Watch per gli stipendi inferiori alla media e gli straordinari oltre ogni limite. Grazie al dumping sociale, economico, ambientale, il Dragone si è reso iper-competitivo, riuscendo a concentrare su di sé una quantità cruciale di commesse e interazioni industriali. Lo stesso Occidente che con una mano firmava pompose dichiarazioni dei diritti umani e fantasiosi protocolli sulle emissioni, con l'altra si è avvinghiato alla Cina: nessun risk manager avrebbe mai concentrato tanto rischio di controparte commerciale né di filiera – chiamiamola pure supply chain - su un solo Paese. Un errore marchiano, perché se un ingranaggio si spezza, tutto il processo di interrompe. «Far entrare la Cina nel Wto è stato un grave errore perché l'organizzazione ha sempre sostenuto un commercio fair, equo, leale», spiega Sapelli. «E invece, spinta da Blair e Clinton, quasi fossero i cavalieri dell'Apocalisse, con dietro la grande finanza, siamo entrati nella globalizzazione commerciale venendo meno al presupposto del Wto che non ci fosse un dumping sociale e ci siamo passati sopra». Tanto che se nel 2000, alla vigilia del suo ingresso nel Wto, la Cina importava dall'estero beni per 225,1 miliardi di dollari, esportandone per 249,2, nel 2019 i valori sono diventati rispettivamente 2,076 e 2,498 trilioni di dollari. In poco meno di un ventennio, una crescita di dieci volte tanto. E il saldo commerciale è passato dai 24,1 miliardi di dollari del 2000 ai circa 350 del 2019. Quasi quindici volte tanto. Quanto all'Italia, nel 2000 importavamo dalla Cina per 7 miliardi di euro, oggi per 31,7 (ed esportavamo per 2,2 miliardi e oggi per quasi 13). Alla vigilia della pandemia, la Cina era il primo Paese al mondo per esportazioni e il secondo per importazioni.

Ma attenzione a chiamarla “officina del mondo”: «La Cina è la pattumiera del mondo. Appena si esce dalle rotte stabilite nei viaggi ufficiali, si trovano condizioni igieniche imbarazzanti, condizioni medievali», dice Sapelli. «Salvo i grossi successi perseguiti come in ogni regime neonazista o dittatoriale, che ottiene grandi successi perché non comunica i propri insuccessi, le catene tecnologicamente più avanzate, come la meccanica di precisione, non passano dalla Cina. Se andiamo vedere le rese dei rotori di elicotteri che arrivano dalla Cina, su cento, cinquanta devono essere scartatati. Il solo vantaggio competitivo che ha è quello della forza lavoro, che è allettante per ogni capitalismo straccione come quello italiano, in cui le imprese sopravvivono con l'abbassamento del costo del lavoro. A emergenza finita», sottolinea, «scopriremo il secondo principio della termodinamica: l'entropia che che abbiamo creato disperdendo energia attraverso il trasporto delle merci dalla Cina al resto del mondo è superiore all'energia che avremmo risparmiato producendo in casa. Quando analizzeremo la China supply chain scopriremo che abbiamo subito più danni che vantaggi».



Cinesi d'Oltremare

In piena crisi, di globalizzata, oggi, c'è solo la pandemia: il Covid-19 ha interrotto moltissime supply chain globali, premendo l'acceleratore sul reshoring avviato già nel 2007 da Barak Obama, con le imprese americane che riportavano il fast-manufacturing in patria. È stato lungimirante tanto quanto il suo successore Donald Trump, che con la guerra dei dazi ha voluto tutelare le imprese statunitensi. Ma se qualcuno credeva che Xi Jinping restasse a guardare il microscopico microrganismo made in China (ma non in laboratorio) rischiare di sgretolare il progetto della Belt and Road, che nel 2019 è valsa al gigante asiatico 1,34 trilioni di dollari di transazioni (in crescita del 10,8%), facendolo già diventare il principale partner commerciale di 25 dei Paesi che hanno aderito, si sbaglia di grosso. Il più ambizioso progetto di infrastrutture mai avviato nella storia dell'umanità non si lascerà fermare da un virus. Appena scoppiata l'epidemia in Europa, quello che nel 1978 era l'Ufficio per gli Affari dei Cinesi d’Oltremare e che due anni fa è confluito nel Dipartimento di Lavoro per il Fronte Unito, alle dipendenze del Comitato Centrale del Pcc, si è mosso. Il capo del dipartimento degli affari consolari presso il ministero degli Esteri di Pechino, Cui Aimin, ha invitato i 60 milioni di membri della diaspora a contattare ambasciate e consolati. Ben prima che il Governo Conte decretasse la serrata, dalle associazioni imprenditoriali cinesi era già arrivato il diktat: tirar giù le saracinesche e tapparsi in casa, per tenere un profilo basso e scongiurare il pericolo di apparire come untori. L'immagine della Cina deve restare quella del Paese affidabile e benefico col quale coltivare relazioni. Così, mentre l'Italia annaspava senza mascherine e ventilatori polmonari, il ministro degli esteri Luigi Di Maio annunciava su Facebook l'arrivo delle prime 25 tonnellate di materiale sanitario generosamente inviato dalla Cina - la commessa del governo italiano da 180 milioni di mascherine dall’azienda cinese Byd è costata 209,5 milioni di euro, affermano fonti diplomatiche - l'ambasciatore cinese Li Junhua dalle pagine de Il Messaggero sottolineava l'invio di «aiuti in termini di materiali sanitari e altro» aggiungendo che «con l'impegno congiunto dei nostri due Paesi, daremo un contributo alla cooperazione internazionale nella lotta all'epidemia e alla creazione della Via della Seta della Salute». «Noi siamo amici del popolo cinese, ma questo soft power, che ormai è uno stone power, è molto pericoloso. Ha fatto bene la Consob a elevare il disclosure al superamento dell'1%», dice Sapelli. E aggiunge: «È una vergogna che questo Governo consenta la propaganda di un Paese nemico della democrazia come quello cinese.La tv pubblica dovrebbe avere contezza della disinformazione che sta facendo». Secondo Data Stampa, il 13 e il 14 marzo l'arrivo a Fiumicino dell'Airbus A-350 della China Eastern con i nove medici dell’Hubei e le trenta tonnellate di materiale sanitario ha goduto da parte della Rai di 1.904 secondi di visibilità. Gli aiuti russi, il 23 e 24 marzo, 741 secondi. Infine, quelli statunitensi, il 30 e 31 marzo, meno di 10 minuti. Intanto, ai “piani bassi”, le famiglie cinesi si premuravano di distribuire a vicini di casa, poliziotti, anziani, le mascherine introvabili nelle farmacie. Tra i canali di approvvigionamento, un form compilabile alla pagina https://jinshuju.net/f/hD4sg1 (la traduzione automatica recita “Ospedale cinese d'oltremare cinese della cabina, modulo!!!!

Si prega di compilare il modulo in modo veritiero Gli esperti cinesi anti-epidemia possono rispondere a domande difficili per voi e fornire medicina cinese per aiutare la riabilitazione). Della distribuzione solidale non vi sarà sfuggito il tam-tam mediatico, via social e stampa locale. Anche perché, stando all'analisi che Formiche ha commissionato al Lab R&D di Alkemy SpA, in collaborazione con Deweave, Luiss Data Lab e Catchy, il 46,3% dei post su Twitter pubblicati tra l’11 e il 23 marzo con l’hashtag #forzaCinaeItalia è stato generato da account automatizzati. Anche più di un terzo (il 37,1%) dei tweet che contenevano l'hashtag, #grazieCina, per dare eco all’operazione diplomatica, era prodotto da bot. Ha funzionato: secondo Swg, che ha sondato per La7 la voglia di alleanze degli italiani, per il 36% degli intervistati l’Italia dovrebbe guardare più alla Cina (contro il 30% di preferenze agli Usa). “Diplomazia aggressiva della generosità”, l'ha definita Josep Borrell, rappresentante per la politica estera della Ue: «C'è una battaglia globale di narrazioni in corso in cui la tempistica è un fattore cruciale", ha scritto sul sito dell'Unione Europea. «La Cina sta spingendo in modo aggressivo il messaggio che, a differenza degli Stati Uniti, è un partner responsabile e affidabile». Già: con gli Usa o con la Cina. Tocca scegliere. ««La Germania purtroppo ha già scelto la Cina», commenta Giulio Sapelli. «Bisogna fare in modo che in Europa la maggior parte dei paesi non si schieri diplomaticamente con la Cina. Molti hanno paura: si è sottoposti a forme di ricatto e di minaccia. La situazione è allarmante: il Copasir deve occuparsene urgentemente. Si tratta di difendere la sicurezza non solo dell'industria, ma anche dei cittadini italiani che protestano contro questa situazione. Lo dico a futura memoria: con le pandemie non si sa mai».